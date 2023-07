5 lançamentos do Prime video em agosto

Confira algumas das principais novidades que chegam à plataforma de streaming

Lançamentos de agosto do Prime Video Imagem: zatevakhin | Shutterstock

Agosto de 2023 promete ser um mês bem interessante para os assinantes do Prime Video. A plataforma de streaming está sempre renovando o catálogo para oferecer conteúdo variado e de alta qualidade, e este mês não será diferente. Entre os lançamentos divulgados, duas produções originais se destacam: a série brasileira “Cangaço Novo” e o filme “Vermelho, Branco e Sangue Azul”, que é uma adaptação do livro de Casey McQuiston.

A seguir, confira alguns dos principais títulos que chegam à plataforma em agosto!

1. Respire Fundo (01/11)

Drama psicológico aborda depressão pós-parto (Imagem: Reprodução Digital | Stage 6 Films)

Esse filme é dirigido e escrito por Amy Koppelman, baseado em seu próprio livro. A história segue Julie (Amanda Seyfried), uma autora de livros infantis com uma vida colorida e fantástica, mas que luta contra a depressão pós-parto após se tornar mãe pela primeira vez. Confrontando seus conflitos mais íntimos e suas raízes no passado e na relação com seu pai, ela enfrenta uma jornada emocional intensa enquanto tenta parecer forte para não causar mais sofrimento às pessoas ao seu redor.

O filme aborda com sensibilidade a questão da depressão pós-parto e a importância de trazer à tona temas relevantes relacionados à saúde mental das mães.

2. Vermelho, Branco e Sangue Azul (11/08)

Filme é baseado em livro de 2019 (Imagem: Reprodução Digital | Prime Video)

Baseado em um romance contemporâneo escrito por Casey McQuiston, a história se passa em um mundo alternativo em que a política dos Estados Unidos é liderada por uma mulher, a primeira presidente mulher da história. A trama adaptada para o streaming gira em torno de Alex Claremont-Diaz, filho da presidente, e Henry Wales, o príncipe britânico.

Quando uma briga entre os dois ameaça as relações diplomáticas, eles são forçados a fingir uma amizade pública. No entanto, à medida que passam mais tempo juntos, desenvolvem uma conexão genuína, enfrentando questões sobre suas identidades e sexualidades, enquanto lidam com suas responsabilidades públicas e a pressão social.

3. Casamento em Família (16/08)

Comédia trata de relações complicadas (Imagem: Reprodução Digital | Paris Filmes)

O longa gira em torno de Michelle e Allen, um casal que atingiu uma fase crucial no relacionamento, considerando os próximos passos. Decidem, então, convidar seus pais para se conhecerem e oferecer alguma perspectiva sobre o funcionamento do casamento. No entanto, o que eles não sabem é que os pais já se conhecem muito bem, o que leva às opiniões divergentes sobre o valor e a importância do compromisso. Assim, surgem uma série de situações engraçadas e emocionantes enquanto Michelle e Allen tentam encontrar o equilíbrio entre o amor, a família e o futuro do relacionamento.

4. Cangaço Novo – 1ª temporada (18/11)

Série promete encantar os brasileiros (Imagem: Reprodução Digital | Prime Video)

Filmada no Nordeste, a série possui oito episódios, sendo uma produção original da Amazon em parceria com a O2 Filmes, responsável por sucessos como “Cidade dos Homens” (2002). A trama se desenrola na fictícia cidade de Cratará e acompanha a jornada de Ubaldo (Allan Souza Lima), um descontente bancário de São Paulo.

Sem memórias de sua infância, ele descobre possuir uma herança e duas irmãs no sertão do Ceará. Elas são Dilvânia (Thainá Duarte), líder de uma gangue de bandidos que veneram seu falecido e famoso pai do cangaço, e Dinorah (Alice Carvalho), a única mulher em uma quadrilha de assaltantes de bancos.

A série brasileira promete grandes emoções para Ubaldo, que terá que enfrentar bandidos e assassinos enquanto lida com suas novas conexões familiares e com um passado misterioso.

5. Cruel Summer – 2ª temporada (25/11)

Mistérios voltam a acontecer nesta segunda temporada (Imagem: Reprodução Digital | Prime Video)

A primeira temporada disponível no Prime Video apresenta um enredo que se desenrola durante três verões dos anos 1990 em uma pequena cidade dos EUA. Após o desaparecimento de Kate Wallis (Olivia Holt), a jovem Jeanette (Chiara Aurelia), que antes fazia parte dos “excluídos” da escola, assume seu lugar na hierarquia social do ensino médio.

Agora, a série está pronta para retornar com a segunda temporada ao streaming, desta vez, focando em um novo mistério. O segundo ano acompanha a intensa amizade entre três adolescentes ao longo de diferentes momentos da história, revelando o florescimento de um triângulo amoroso e o mistério que abala suas vidas.