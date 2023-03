5 lançamentos especiais da Netflix em abril

Veja a lista com as principais novidades do catálogo da plataforma de streaming

Lançamentos de abril na Netflix Imagem: MAXSHOT.PL | Shutterstock

A Netflix divulgou algumas das principais produções que serão lançadas durante o mês de abril. No período dedicado à Páscoa, a plataforma de streaming, não coincidentemente, ressalta uma lista repleta de filmes e séries dedicados à família e às crianças. Apesar disso, os amantes de ação, aventura e música também podem se alegrar, pois títulos como estes também serão destaques.

Para dar início à programação em grande estilo, serão lançados os filmes “One Direction: This Is Us”, com uma das principais boy bands dos últimos tempos, e “Meu Amigo Lucha”, que conta a história de um animal e uma criança tentando salvá-lo. Há, ainda, a famosa série do menino-cervo, “Sweet Tooth”. Na categoria de ação, estarão disponíveis o filme “Power Rangers: Agora e Sempre”, dos icônicos heróis dos anos 90, e o documentário “Procurados EUA: O Atentado à Maratona de Boston”. A seguir, confira tudo sobre esses e outros lançamentos!

1. One Direction: This Is Us (01/04)

Filme “One Direction: This Is Us” (Imagem: Reprodução digital | Syco, Modest! Management e Fulwell 73)

Dirigido por Morgan Spurlock, mesmo diretor do documentário “O Especial de 20 anos dos Simpsons”, este filme, dedicado ao grupo de cantores Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan, conta como que uma das maiores boy bands do século 21 foi formada.

Após participarem do programa X-Factor e serem eliminados, o grupo de meninos foi convidado para formar a banda chamada One Direction. Apesar de terem sido desclassificados da competição, foram abraçados pelo público e tornaram-se um dos maiores sucessos ao redor mundo. Ao assistirem à produção, os fãs também podem acompanhar os bastidores dos shows e o dia a dia do grupo.

2. Meu Amigo Lutcha (07/04)

Filme “Meu Amigo Lutcha” (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Produzido exclusivamente pela Netflix, o filme estrelado por Demián Bichir, Evan Whitten e Christian Slater narra a história do jovem Alex, um menino de 13 anos que voa para o México visando conhecer o avô, um ex-campeão de luta livre, e os dois primos, Memo (Nickolas Verdugo) e Luna (Ashley Ciarra).

Na viagem, ele encontra uma criatura mística, parecida com uma lenda do chupacabra, e se apega ao animal. Porém, descobre que ele está sendo caçado por perigosos cientistas. Para ajudá-lo a fugir dos vilões, Alex embarca em uma grande aventura rumo ao desconhecido.

3. Procurados EUA: O Atentado à Maratona de Boston (12/04)

Documentário “Procurados EUA: O Atentado à Maratona de Boston” (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A partir da reconstituição de imagens e entrevistas exclusivas, o documentário acompanha os momentos de tensão e medo que aterrorizaram a cidade de Boston em abril de 2013. Narrando a fatal tragédia que deixou três mortos e mais de 250 feridos, a produção apresenta ao público relatos emocionantes, além da mobilização para encontrar e prender os responsáveis por colocar bombas caseiras no local do evento.

4. Power Rangers: Agora e Sempre (19/04)

Filme “Power Rangers: Agora e Sempre” (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Considerado um clássico dos anos 90, o longa é uma homenagem à legião de fãs que acompanharam os heróis na época e reúne, pela primeira vez, o elenco original da série. Na nova aventura, os Power Rangers ficam frente a frente com uma ameaça do passado e, em meio a uma crise global, recebem uma nova integrante para lutar mais uma vez e salvar o mundo. O especial celebra o trigésimo aniversário da franquia e é inspirado no famoso lema “Uma vez Ranger, sempre Ranger”.

5. Sweet Tooth (27/04)

Série “Sweet Tooth” (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Um sucesso que conquistou o público na primeira temporada, a aclamada série de fantasia surge novamente repleta de aventuras e mistérios assustadores. Segundo a sinopse oficial divulgada pela Netflix, nessa nova jornada, a produção irá focar no período em que as crianças são mantidas prisioneiras pelo General Abbot (Neil Sandilands) e seus homens, que pretendem acabar com os híbridos.

No entanto, o protagonista Gus (Christian Convery) é um menino determinado e irá se aliar ao cientista Aditya Singh (Adeel Akhtar) para saber mais sobre a sua origem. Ao que tudo indica, em meio a esse processo, ele pode finalmente descobrir a origem do Flagelo, doença que faz com que as pessoas adoeçam e morram rapidamente, e dos híbridos.