5 lançamentos imperdíveis do Disney+ em dezembro

No último mês do ano, a plataforma de streaming traz títulos natalinos e histórias originais para os espectadores

Com a chegada da temporada natalina, a plataforma de streaming traz adições ao catálogo para toda a família Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios

Em dezembro, o Disney+ vai encantar seus assinantes com uma emocionante seleção de lançamentos imperdíveis. Com narrativas bem elaboradas e personagens memoráveis, a programação promete oferecer uma experiência diversificada para todas as idades. De aventuras épicas a comédias encantadoras, os novos conteúdos vão capturar a essência da magia Disney.

Pensando nisso, veja 5 lançamentos para você assistir com toda a família!

Em “Diário de Um Banana no Natal: A Casa dos Horrores”, a família Heffrey se une durante uma nevasca Imagem: Reprodução Digital | Walt Disney Studios

1. Diário de Um Banana no Natal: A Casa dos Horrores (8/12)

A famosa série de livros infantojuvenis ganha sua terceira animação feita pela Disney, seguindo o lançamento de “Diário de um Banana” (2021) e “O Diário de um Banana: As Regras do Rodrick” (2022), respectivamente.

O filme é uma adaptação do livro A Casa dos Horrores (2012), sexto volume da série literária escrita por Jeff Kinney. Dessa vez, Greg Heffrey faz de tudo para ficar de fora da lista de crianças travessas do Papai Noel, enquanto sua família se prepara para sobreviver a uma grande tempestade de neve que se aproxima. Com direção de Luke Cormican, a animação promete alegrar o fim de ano do público com boas risadas e novas aventuras.

Na continuação de “Terra Incógnita”, Eric enfrenta novas aventuras sombrias ao lado da sua irmã e amigos Imagem: Reprodução Digital | Walt Disney Studios

2. Terra Incógnita – 2ª temporada (13/12)

Na segunda temporada de “Terra Incógnita”, os espectadores podem acompanhar o retorno de Eric (Pedro Maurizi) para sua cidade natal, Cabo Qwert. A série se passa no assustador parque de diversões Terra Incógnita, que era propriedade da família do garoto e o último local que seus pais foram vistos antes de desaparecer, há oito anos.

Desde a primeira temporada, Eric tem ajuda dos amigos e da irmã (Mora Fisz) para navegar entre os mistérios deste assombroso parque. No trailer divulgado da continuação, vemos a turma enfrentar uma força maligna e o possível reencontro do garoto com sua mãe.

Os sete integrantes de BTS mostram um lado especial ao longo dos 10 anos de carreira em “BTS Monuments: Beyond The Star” Imagem: Reprodução Digital | Walt Disney Studios

3. BTS Monuments: Beyond The Star (20/12)

“BTS Monuments: Beyond The Star” mostra a trajetória pessoal e artística do grupo musical sul-coreano. Dessa vez, BTS celebra seus 10 anos de carreira com um olhar intimista e vulnerável para os fãs, intitulados de ARMYs.

Na produção, o espectador pode acompanhar de perto os desafios da banda ao receber a notícia de cancelamento da tour devido à pandemia da COVID-19, seus questionamentos pessoais sobre a carreira musical e o que está por vir nos próximos anos.

Com 8 episódios, com dois capítulos a cada semana, o seriado promete mostrar mais um lado especial do grupo para os fãs e o mundo.

Com a série “Percy Jackson e os Olimpianos”, os espectadores podem esperar muitas aventuras do trio de amigos Percy, Annabeth e Grover Imagem: Reprodução Digital | Walt Disney Studios

4. Percy Jackson e os Olimpianos (20/12)

Na primeira temporada, a trama segue os momentos retratados no primeiro livro da série “Percy Jackson e os Olimpianos”, do autor Rick Riordan. Recentemente, o Disney+ revelou os títulos de cada episódio, iguais aos encontrados na versão literária, que confirmam o compromisso com a narrativa original. A previsão dos showrunners, Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz, é que cada temporada futura seja focada em um volume da saga.

Na produção, Percy Jackson (Walker Scobell) entra para o acampamento de verão Meio-Sangue, voltado para semi-deuses. Lá, ele faz amizade com Annabeth Chase (Leah Jeffries), filha da deusa Atena, e Grover Underwood (Aryan Simhadri), um sátiro. Juntos, o trio embarca em aventuras e desafios entre a Terra e o Olimpo.

Na série de animação “What If…?“, a Marvel apresenta novas histórias e contextos do universo dos super-heróis Imagem: Reprodução Digital | Walt Disney Studios

5. What If…? – 2ª temporada (22/12)

A segunda temporada da série animada “What If…?”, produzida pela Marvel Studios para o Disney+, segue a premissa da primeira, trazendo uma nova perspectiva às histórias do universo MCU, com foco em narrativas alternativas das quais os fãs estão acostumados a ver nos cinemas.

Nesta nova temporada, tem uma personagem misteriosa que não foi revelada ao público. Porém, os espectadores podem esperar acompanhar a história de Kahhori, um membro da tribo Mohawk que encontra o Tesseract (ou, a Joia do Espaço) quando o cubo vai parar na América do Norte.

A.C. Bradley assume o papel de showrunner, roteirista e produtora da série, enquanto Bryan Andrews fica com a direção dos episódios.