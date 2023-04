5 lançamentos imperdíveis do Disney+

Confira as principais novidades que chegam ao catálogo da plataforma em maio

Lançamentos de maio no Disney+ Imagem: Mouse family | Shutterstock

O mês de maio está recheado de grandes produções no Disney+, principalmente para público infantojuvenil. Destacando alguns de seus projetos de sucesso, neste período, a plataforma lança ‘Muppets e o Caos Elétrico’, da franquia do famoso seriado de comédia com bonecos de animais, e a segunda temporada da série ‘Entre Laços’, que segue o padrão de teatro musical da companhia.

Para os apaixonados por música pop, especialmente as do Ed Sheeran, a plataforma de streaming também disponibiliza o documentário ‘A Soma de Tudo’, que será lançado dois dias antes do disco ‘Subtract’, que fechará a equação dos álbuns do cantor. A seguir, confira um pouco mais sobre essas e outras produções.

1. Ed Sheeran: A Soma de Tudo (03/05)

Documentário ‘Ed Sheeran: A Soma de Tudo’ (Imagem: Reprodução digital | Disney Branded Television e Fulwell 73)

Dos produtores Ben Winston e Ben Turner, da produtora ‘Fulwell73’, o documentário narra a trajetória pessoal e profissional do cantor. Ao longo de quatro episódios, o curta acompanha a jornada do artista desde a infância até o estrelato. Mostrando os momentos difíceis de sua vida, como a perda de um melhor amigo e a doença da esposa. A produção destaca o lado humano e íntimo de um dos maiores sucessos do século XXI.

2. Muppets e o Caos Elétrico (10/05)

Série ‘Muppets e o Caos Elétrico’ (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Produzida originalmente pela plataforma de streaming, a série contará mais uma aventura dos famosos bonecos. Narrando a jornada épica de uma banda de Muppets para gravar o seu primeiro álbum em estúdio, o longa mostrará a luta de um grupo da velha guarda para conquistar o seu primeiro disco de platina.

Em meio ao atual cenário musical, a banda enfrentará dificuldades para se adaptar e contará com a ajuda da jovem executiva Nora Singh (Lily Singh) para superar os obstáculos. Ao longo dos 10 episódios, que dessa vez serão lançados simultaneamente, o público também poderá assistir à participação especial de nomes como Sofia Carson, Kesha, Lil Nas X e muitos outros.

3. A Cratera (12/05)

Filme ‘A Cratera’ (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Estrelado por Isaiah Russell-Bailey, Mckenna Grace e Billy Barratt, a aventura de ficção científica acompanha a história de Caleb Channing (Russell-Bailey), um jovem criado em uma colônia de mineração lunar que está prestes a ser realocado para um planeta distante após a morte de seu pai.

Entretanto, antes de partir para cumprir o último desejo do pai, ele decide viver uma aventura com seus melhores amigos Dylan (Billy Barratt), Borney (Orson Hong), Marcus (Thomas Boyce) e Addison (Mckenna Grace), uma recém-chegada da Terra. Assim, o grupo rouba uma rouver para viajar e explorar uma misteriosa cratera.

4. A Jornada de Jin Wang (24/05)

Série ‘A Jornada de Jin Wang’ (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Baseada na série de quadrinhos ‘American Born Chinese’, de Gene Luen Yang, o longa narra a história de Jin Wang (Ben Wang), um imigrante adolescente que tenta equilibrar a escola com a vida social e a família. No entanto, ele vê a sua vida virar de cabeça para baixo quando conhece o novo aluno da escola Taiwan (Jimmy Liu) e se envolve em uma perigosa batalha de deuses mitológicos chineses. Durante a aventura, o jovem também trabalha o processo de amadurecimento e explora questões como família, cultura e identidade.

5. Entre Laços (24/05)

Série ‘Entre Laços’ (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Para alegria dos fãs da série musical, a Disney finalmente anunciou a segunda temporada da produção. Nos novos episódios, uma nova viagem no tempo poderá interferir no destino da protagonista Allegra (Carolina Domenech) e das demais mulheres da família Sharp.

Após Marco (EL Purre), um garoto por quem a jovem se apaixona, encontrar um misterioso bracelete e se transportar dos anos 90 direto para 2021, novas aventuras se iniciam. Isso porque, encantado pelo novo mundo, o jovem decide viver em 2021, alterando a linha do tempo e trazendo perigos desconhecidos.