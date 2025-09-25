Confira algumas das grandes novidades que chegam à plataforma de streaming ao longo do mês

O catálogo do Prime Video ganha novos títulos que chegam para movimentar o mês de outubro Imagem: eafaru | Shutterstock

O catálogo do Prime Video em outubro ganha títulos de peso que chegam para movimentar o mês. Produções aguardadas desembarcam na plataforma trazendo histórias marcadas por grandes nomes e estilos distintos de narrativa. Com tantas estreias na agenda, não faltam motivos para atualizar a lista de próximos favoritos.

A seguir, confira 5 lançamentos imperdíveis do Prime Video em outubro de 2025!

1. Jogo Sujo – 01/10

Em “Jogo Sujo”, três ladrões planejam um assalto de grande escala Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video

Direção de Shane Black, roteiro assinado por Anthony Bagarozzi e Chuck Mondry e um trio de protagonistas que pede atenção: Mark Wahlberg, Lakeith Stanfield e Rosa Salazar. À plataforma, chega a missão mais arriscada de Parker, ladrão meticuloso que, ao lado de Grofield e Zen, planeja um assalto de grande escala. Entre estratégias milimetricamente calculadas e alianças por um fio, a operação cresce em complexidade até encontrar o choque inevitável com a máfia nova-iorquina.

Em ritmo de ação com ares de suspense, o golpe perfeito se anuncia apenas para desmoronar sob ameaças inesperadas. Em jogo, ficam reputação, sobrevivência e um plano que, a cada reviravolta, cobra um preço maior.

2. John Candy: I Like Me – 10/10

“John Candy: I Like Me” é um documentário que celebra a vida e carreira do ator canadense Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video

Do diretor Colin Hanks e do fã de longa data Ryan Reynolds, surge um documentário dedicado a iluminar a vida de John Candy dentro e fora dos holofotes. Com vídeos caseiros inéditos, acesso íntimo à família e depoimentos de colaboradores, desenha-se um retrato generoso do comediante canadense cuja presença marcou as décadas de 1970, 1980 e 1990.

Mais que carreira, revelam-se o filho, o marido, o pai, o amigo — o profissional que buscava levar alegria ao público enquanto enfrentava pressões da indústria e fantasmas pessoais. Afeto, memória e bastidores se entrelaçam para oferecer ao espectador um panorama amplo de uma estrela que, com humor e humanidade, deixou marca duradoura.

3. Nossa Culpa – 16/10

O drama “Nossa Culpa” mostra Noah e Nick em um retorno marcado por sentimentos conflitantes Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video

Com direção e roteiro de Domingo González (ao lado de Sofía Cuenca no texto), a conclusão da trilogia iniciada em “Minha Culpa” reencontra Noah (Nicole Wallace) e Nick (Gabriel Guevara) após quatro anos separados. Forçados a dividir o mesmo espaço como padrinhos no casamento de Jenna (Eva Ruiz) e Lion (Vitor Varona), eles veem ressurgir tensões nunca apaziguadas — sentimentos que, apesar do tempo, insistem em cobrar respostas.

Meses depois da festa, coincidências tratam de cruzar caminhos outra vez, e a distância antes suportada começa a ruir. Entre paixão arrebatadora e feridas abertas, coloca-se à prova o limite de cada um: até onde seguir em direções opostas quando o passado chama com tanta força? Drama e romance se equilibram enquanto o destino empurra o ex-casal para decisões inevitáveis.

4. Hedda – 29/10

“Hedda” revisita o clássico de Henrik Ibsen em uma releitura marcada por drama e paixão Imagem: Reprodução digital | Amazon MGM Studios

Nia DaCosta assina direção e roteiro desta releitura do clássico “Hedda Gabler”, de Henrik Ibsen. Em cena, Tessa Thompson lidera um elenco que inclui Nina Hoss, Nicholas Pinnock e Imogen Poots para retratar a filha de um general aprisionada em uma vida doméstica que não deseja e em um casamento que a sufoca. O retorno de uma paixão antiga, porém, reabre dilemas e acende tensões adormecidas.

Ao longo de uma única noite, desejos reprimidos e jogos de manipulação empurram todos para uma espiral de escolhas perigosas. Transitando entre romance e drama, a obra explora poder, controle e liberdade com intensidade crescente — e com performances que deixam o ar carregado de consequências.

5. Tremembé – 31/10

A produção “Tremembé” mostra a vida de personagens marcados por crimes famosos no Brasil Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video

Prevista como série de crime, Tremembé parte da Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado (o Tremembé II, em São Paulo) para narrar, pela perspectiva de figuras de alto impacto midiático, a rotina atrás das grades. Baseada em livros do jornalista Ulisses Campbell — “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido”, “Suzane: assassina e manipuladora” e “Tremembé: O Presídio dos Famosos” —, a produção dramatiza capítulos que marcaram o noticiário brasileiro.

No elenco, Marina Ruy Barbosa (Suzane von Richtofen), João Pedro Mariano (cabeleireiro Duda), Carolina Garcia (Elize Matsunaga) e Bianca Comparato (Anna Carolina Jatobá) conduzem uma trama que mistura bastidor judicial e cotidiano carcerário. À tela, chegam choques de versões, disputas de narrativa e o peso de crimes que o país não esqueceu — conteúdo sensível tratado em clave de true crime.