5 lanches práticos e gostosos para o Carnaval

Aprenda a preparar receitas saborosas e nutritivas para saciar a fome durante a folia

Batata chips Imagem: Dream79 | Shutterstock

Os lanches saudáveis são a melhor alternativa para quem deseja curtir os bloquinhos de Carnaval, especialmente entre aqueles que estão preocupados com o peso. Saborosos e nutritivos, eles facilitam a curtição nos dias de folia, pois são rápidos de fazer e promovem saciedade por mais tempo. E o melhor: são econômicos e podem ser facilmente levados na bolsa, o que ajuda a evitar os famosos fast-foods.

A seguir, Fabiana Albuquerque, nutricionista do Instituto Nutrindo Ideais e especialista em nutrição esportiva e funcional, indica 5 lanches fáceis de fazer para você levar aos bloquinhos de Carnaval. Confira!

Batata chips

Ingredientes

2 batatas descascadas

descascadas 1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de sal

Água gelada

Modo de preparo

Com uma faca, corte as batatas em fatias finas, coloque sobre um recipiente, cubra com água gelada e deixe descansar por 15 minutos. Após, seque as batatas com um pano, salpique com a páprica e disponha sobre uma forma forrada com papal-manteiga. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar, virando para dourar os dois lados. Desligue o forno, tempere com sal e sirva em seguida.

Biscoito de amêndoas com coco

Ingredientes

2 2/3 xícaras de chá de coco ralado

1 xícara de chá de amêndoas picadas

picadas 1/4 de xícara de chá de erva-doce

4 claras de ovo batidas

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o coco ralado, as amêndoas e a erva-doce e mexa até ficar homogêneo. Acrescente as claras de ovos e misture para incorporar. Após, unte uma assadeira com azeite e, com a ajuda de uma colher, disponha porções de massa com uma distância de 5 cm entre elas. Leve ao forno preaquecido a 160ºC por 25 minutos. Sirva em seguida.

Pão de aipim com chia e linhaça

Ingredientes

500 g de aipim descascado e cortado em cubos

descascado e cortado em cubos 2 xícaras de chá de polvilho azedo

1 xícara de chá de polvilho doce

1 xícara de chá de óleo de coco

1 colher de sopa de sal rosa

1 colher de sobremesa de sementes de chia

1 colher de sobremesa de sementes de linhaça

Água

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o aipim, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Desligue o fogo, escorra a água, transfira para um recipiente e, com a ajuda de um garfo, amasse o vegetal. Adicione o óleo de coco, o sal rosa, as sementes de chia e de linhaça e mexa para incorporar. Junte o polvilho doce e o azedo e misture até obter uma massa homogênea.

Depois, com o auxílio de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de um pãozinho e disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco. Leve ao forno preaquecido a 220ºC por 30 minutos. Sirva em seguida.

Muffin de banana Imagem: lifeforstock | Freepik

Muffin de banana

Ingredientes

3 bananas descascadas e amassadas

descascadas e amassadas 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de farinha sem glúten

100 ml de suco de laranja

4 ovos

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Canela em pó a gosto

20 g de castanha-do-pará bem picada

20 g de goji berry

20 g de uva-passa

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque as bananas, o açúcar, a farinha sem glúten, os ovos, a canela, o suco de laranja e bata por 2 minutos. Sem desligar, adicione o fermento químico e bata por mais 1 minuto. Acrescente o goji berry, as uvas-passas, as castanhas-de-caju e misture bem. Após, distribua a massa em forminhas para muffin de silicone e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

Barrinha raw com sementes

Ingredientes

20 g de amêndoas

20 g de avelã

20 g de castanha-de-caju

20 g de macadâmia

20 g de tâmaras

1 colher de sopa de óleo de coco

1/2 colher de café de flor de sal

Sementes de chia a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as tâmaras, cubra com água e deixe descansar por 8 horas. Após, escorra a água, lave em água corrente, transfira para um liquidificador e bata bem. Adicione as sementes de chia e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente, junte o restante dos ingredientes e mexa até obter uma massa. Depois, forre uma assadeira com plástico-filme e disponha a massa sobre ela, deixando uma grossura de um dedo. Leve à geladeira por 30 minutos. Depois, com uma faca, corte as barrinhas e sirva em seguida.

Por Alberto Borges