5 lições que a série ‘And Just Like That’ nos ensina

A segunda temporada chega com novas oportunidades de aprendizado e autoconhecimento

Segunda temporada da trama já está disponível Imagem: Reprodução Digital | HBO Max

A aguardada segunda temporada de ‘And Just Like That’ está de volta, trazendo consigo uma cativante história que continua encantando os fãs e transmitindo valiosas lições de vida. A cada episódio, disponível na HBO Max, somos presenteados com as trajetórias de Carrie, Miranda e Charlotte, que agora estão adentrando uma nova fase de suas vidas. Através de suas narrativas individuais, essas protagonistas abordam temas significativos que nos convidam a refletir sobre diversos aspectos da vida contemporânea.

A seguir, confira 5 coisas que o nosso elenco preferido nos ensina!

1. Crescimento e renovação pessoal

À medida que os personagens enfrentam novos desafios e fases da vida, aprendemos a importância do crescimento e da renovação pessoal. Essa nova etapa nas vidas de Carrie, Miranda e Charlotte traz reviravoltas inesperadas e nos mostra que temos que estar dispostos a aprender. Ame a si, aprenda com seus filhos, se permita, busque novas paixões, desafie suas zonas de conforto e aproveite as oportunidades de desenvolvimento pessoal sem medo!

O valor das amizades sempre foi relevante para as mulheres de Sex and The City e And Just Like That (Imagem: Reprodução Digital | HBO Max)

2. Amizade eterna

Como disse Carrie Bradshaw, “A amizade nunca sai de moda”. Ao longo dos anos, a amizade entre Carrie, Miranda e Charlotte provou ser forte e duradoura. Elas nos ensinam que a verdadeira parceria pode resistir ao tempo e às circunstâncias. Seus laços nos inspiram a valorizar e a nutrir nossas amizades mais próximas.

3. Redefinindo amor e romance: And Just Like That…

A produção nos apresenta novas perspectivas sobre amor e romance na vida adulta. Miranda é o exemplo claro de que os relacionamentos podem evoluir e que o amor pode ser encontrado em diferentes formas e momentos da vida. Nesta segunda temporada, vemos como Miranda trabalha a relação com Che e os conflitos que surgem sem descuidar de sua família e de suas melhores amigas.

4. Moda como forma de expressão

A série continua sendo uma vitrine de estilo e apresenta a moda como uma forma de expressão pessoal. Roupas podem ter diferentes significados para nós, como no primeiro episódio da segunda temporada, quando o icônico vestido de noiva de Carrie é tanto um encerramento de ciclo quanto um crescimento pessoal.

5. O poder da autenticidade: em And Just Like That…

Aprendemos a importância de sermos autênticos e verdadeiros com nós mesmos. Lily e Rose, filhas de Charlotte, mostram a vida em uma nova perspectiva, seguem seus sonhos e dizem o que pensam com a certeza de que serão amadas e respeitadas.

Por Maria Inez Aranha e Anna Guerra