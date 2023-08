5 lições valiosas para começar a empreender

Empreendedores explicam o que é preciso para superar as dificuldades e tornar o seu negócio uma grande empresa

Escutar os empreendedores de sucesso é um passo para superar as dificuldades Imagem: Jacob Lund | Shutterstock

Ter ajuda de quem já está no mercado no começo da sua empresa é sempre válido. Estas pessoas te mostram um caminho mais amplo e clareiam suas ideias. Por isso, veja as 6 lições valiosas de quem já empreendeu e soube superar as dificuldades para fazer de seu projeto uma grande empresa:

1. Escolha bem os seus parceiros

“Escolha muito bem quem estará lado a lado na sua empreitada. Ninguém constrói nada sozinho, portanto dedique muitas horas definindo e selecionando bem todas as pessoas que irão trabalhar contigo, seja seu sócio, investidor ou funcionário. Todos têm objetivos e comprometimentos próprios e, para fazer seu negócio prosperar, você precisa que todos estejam alinhados com o foco da empresa”, diz David de Lira, fundador do ProCompra.

2. Esteja preparado para os problemas e adversidades

É importante acreditar no seu projeto. “Empreender é um grande desafio, especialmente em um setor complexo como o de serviços financeiros. Por mais que se prepare e monte um plano de negócios bem-estruturado, as adversidades e os problemas reais de estruturar uma empresa do zero exigem mais do que competências básicas. Por isso, é importante não se deixar abalar pelas pancadas do dia a dia, mantendo o foco no projeto e acreditando no negócio. Toda e qualquer adversidade pode ser transposta quando existem foco e planejamento”, explica Marcelo Ciampolini, fundador da Lendico Brasil.

Compartilhar os resultados motiva os funcionários (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

3. Compartilhe resultados

Para o sucesso da empresa, é essencial que os colaboradores também acreditem no potencial dela. “A cada passo do negócio, é importante compartilhar os resultados com seus funcionários, para conseguir comprovar a evolução que o levará ao sucesso: seja um canal testado que funcionou, um novo produto, uma nova parceria, um novo modelo de precificar e cobrar os clientes. Sempre compartilhe os resultados comparando com o cenário anterior: tivemos um aumento em X% na aquisição de clientes com a nova parceria que fizemos. Fazer isso cria engajamento”, diz Adriana Barbosa, diretora-geral da Payleven Brasil.

4. Foque as vendas

É importante estar atento a todos os processos do seu negócio. “Aprendi que, mesmo que seja bom técnico naquilo que faz, você deve começar a vender hoje, ao invés de confiar em estruturas nas quais a responsabilidade de vendas fica com outros. Se você não tem controle sobre as vendas de uma operação, você não tem o controle da operação”, declara Fernando Aquino, CEO do Mova Mais.

5. Confie na equipe

É importante saber tudo que acontece na sua empresa, mas também é de extrema importância ter colaboradores nos quais você confia. “Em um determinado momento, os fundadores se tornam gargalo quando querem acompanhar todos os processos de perto. É preciso se desprender, confiar na equipe e deixar que a organização aprenda sozinha”, conclui Gabriel Dummond, cofundador da Intelipos.