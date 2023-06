Estas obras são enriquecedoras para se aprofundar sobre a luta dessas pessoas

Aprofunde-se no contexto histórico da comunidade por meio dos livros Imagem: Masson | ShutterStock

A luta pelos direitos e a busca por igualdade faz parte da história da comunidade LGBTQIA+. Para aqueles que desejam aprofundar seu conhecimento sobre o tema, a leitura é uma maneira poderosa de compreender as lutas enfrentadas e as conquistas alcançadas. Essas obras exploram questões como identidade, ativismo e representatividade, proporcionando uma visão ampla sobre a comunidade diversa e resiliente.

Veja 5 livros para entender a luta e os direitos da comunidade LGBTQIA+!

1. Viagem Solitária – João Nery

Livro conta a história do primeiro homem trans brasileiro operado (Imagem: Reprodução Digital | Editora Leya)

É uma obra autobiográfica poderosa e inspiradora que narra a jornada de João Nery como o primeiro homem trans operado do Brasil. O livro relata suas experiências pessoais, desde a infância até a cirurgia de redesignação sexual, explorando os desafios enfrentados por ele em relação à identidade de gênero, aceitação e busca pela realização pessoal.

Além de contar sua história pessoal, “Viagem Solitária” também contribui para a visibilidade e o entendimento das questões relacionadas à transexualidade, abrindo caminho para a discussão e a conscientização sobre os direitos e desafios enfrentados pela comunidade trans no Brasil.

2. Este livro é gay: E hetero, e bi, e trans… – James Dawson

Obra inclui diversas identidades de gênero e sexualidades (Imagem: Reprodução Digital | Editora Universo dos Livros)

O autor não apenas esclarece conceitos importantes e a luta da comunidade, mas também compartilha histórias pessoais e exemplos da vida real para ilustrar os desafios e as experiências enfrentadas por pessoas LGBTQIA+. Dawson utiliza uma linguagem acessível e uma abordagem franca para explorar temas como orientação sexual, identidade de gênero, relacionamentos e saúde mental.

3. Devassos no Paraíso: A homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade – João Silvério Trevisan

História começa no colonialismo e segue aos dias atuais (Imagem: Reprodução Digital | Editora Monole)

Neste livro, Trevisan traça um panorama histórico da homoafetividade no Brasil, desconstruindo estigmas e revelando episódios marcantes da trajetória LGBTQIA+ no país. O autor realiza uma abordagem abrangente e detalhada, explorando desde o período colonial até os dias atuais. É uma leitura imprescindível para todos que buscam uma compreensão mais profunda da luta por direitos e da construção da identidade LGBTQIA+ no contexto brasileiro.

4. Stonewall: A História Definitiva da Rebelião LGBTQ – David Carter

Stonewall deu origem ao mês do orgulho e diversos direitos LGBTQIA+ (Imagem: Reprodução Digital | Editora Zahar)

Este livro é uma leitura obrigatória para compreender os eventos que levaram à rebelião de Stonewall em 1969, considerada um marco no movimento pelos direitos LGBTQIA+. O autor, David Carter, mergulha nas histórias e experiências dos manifestantes, analisando suas demandas e os desdobramentos que influenciaram a trajetória da luta pelos direitos da comunidade.

5. Eu sou uma lésbica – Cassandra Rios

O livro fala sobre a vivência lésbica no período dos anos 60 e 70 (Imagem: Reprodução Digital | Editora Malagueta)

Uma obra corajosa e pioneira que aborda a temática lésbica na literatura brasileira. Publicado originalmente em 1979, o livro causou um grande impacto ao trazer à tona a vivência e as experiências de mulheres lésbicas em uma época em que o assunto era amplamente silenciado e estigmatizado. A obra de Cassandra Rios contribuiu para abrir caminhos para a representatividade LGBTQIA+ na literatura brasileira, e representa um marco na literatura nacional ao revisitar uma voz antes invisibilizada e marginalizada.

Bônus: Imprensa Gay no Brasil – Flávia Péret

Obra revela momentos cruciais da visibilidade LGBTQIA+ na imprensa (Imagem: Reprodução Digital | PubliFolha)

O livro aborda o surgimento das primeiras revistas abertamente homossexuais nos anos 1960, que circulavam em círculos restritos. Em 1978, durante o governo de Ernesto Geisel, foi lançado o Lampião da Esquina, o primeiro jornal gay de circulação nacional, que teve sua existência até 1981. Nas décadas seguintes, com o fortalecimento dos grupos de defesa dos direitos dos gays e lésbicas, jornais, revistas e panfletos voltados para a comunidade LGBTQ+ se espalharam pelo Brasil.

Como vencedor do concurso Folha Memória, Programa de Orientação de Pesquisa em História do Jornalismo Brasileiro, o livro de Flávia Péret oferece uma visão aprofundada e fundamentada sobre a imprensa gay no Brasil.