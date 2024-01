5 livros para ler durante o Carnaval 

Enquanto a folia carnavalesca agita as ruas, é possível encontrar refúgio em casa, imerso em histórias atemporais

Apesar de o Carnaval ser uma das festas mais esperadas do ano, cheia de energia e celebração, nem todos se sentem atraídos pelo agito das ruas. Para alguns, é um momento perfeito para relaxar e desfrutar de atividades mais tranquilas, como ler um bom livro. A leitura pode oferecer uma pausa relaxante da agitação, permitindo que as pessoas se percam em histórias fascinantes, explorando mundos imaginários ou aprendendo algo novo.

Para ajudar os leitores, a Elo Editora destaca cinco títulos contemporâneos e atemporais com temas como música, clássicos do terror, comportamento humano, humor, biografia e poesia. Leituras que oferecem distração da mais alta qualidade e disponíveis também em formatos acessíveis (audiodescrição e libras). Confira!

1. O baixo Alberti

Uma leitura divertida que tem a música como tema central, esta é a narrativa da escritora colombiana Ana Calle. Ela conta a história de Alberto, um homem baixinho, que tem um timbre vocal muito grave, e Rebeca Peralta, uma cantora que é soprano, ou seja, que consegue alcançar as notas mais agudas de uma escala musical. Os dois profissionais trabalham em uma orquestra e costumam ensaiar ao som do piano tocado por Rebeca.

Em “O baixo Alberti”, as ilustrações em preto e branco, criadas por Dipacho, mostra o contraponto e também fazem alusão às teclas do piano, assim contribuem para que o encontro entre texto e imagem seja tão perfeito, como o amor que envolve os protagonistas deste divertido livro.

2. Os meus monstros e os seus

“Os meus monstros e os seus”, livro intrigante e engenhoso escrito por Ricardo Benevides, finalista do Prêmio Jabuti em 2023, mistura mistério e comportamento humano. É composto por quatro contos que se entrelaçam e cada um deles conta a história de um adolescente que estuda no Rio de Janeiro.

O autor se inspirou em monstros conhecidos, como Conde Drácula e Frankenstein, e traçou um paralelo entre a monstruosidade real e imaginária. A narrativa mostra o lado sombrio da personalidade de cada um, assim como as angústias e as dificuldades enfrentadas por eles no dia a dia. As ilustrações de Orlandeli dão um ar sombrio, mas belo ao livro, enriquecendo essas histórias.

3. De malas abertas

O que cabe dentro de uma mala? A autora Roseana Murray e a ilustradora Maria Eugênia Longo mostram que há objetos, memórias, sentimentos, cicatrizes, sonhos, transformações, amigos e amores. E que, além disso, existem diversas maneiras de se fazer uma viagem.

Com selo Altamente Recomendável da FNLIJ, “De Malas Abertas” é um convite ao leitor para que se aventure nos poemas e nas ilustrações e, com eles, enriqueça sua bagagem com poesia, sentimentos, histórias e imaginação.

4. O pulo do gato: um encontro com Nise da Silveira

O premiado escritor, Claudio Fragata, entrevistou a psiquiatra Nise da Silveira, logo no início de sua carreira de jornalista. Nise é uma pioneira, cientista maravilhosa, que revolucionou o tratamento dos doentes psiquiátricos, com abordagens diferentes das utilizadas na sua época, e que adorava gatos. Foi a paixão pelos felinos que fez atender ao jovem repórter.

Como isso aconteceu? O leitor descobrirá na leitura de “O pulo do gato: um encontro com Nise da Silveira”. As ilustrações de Fê, realizadas a partir de uma fotografia da psiquiatra e do gato Carlinhos. O prefácio é de Katia Canton, psicanalista, professora e artista visual. Um livro para os leitores de todas as idades.

5. Pipoca e Picolé

Pipoca e Picolé traz um encontro divertido e repleto de afeto. Em uma tarde de verão, a menina Pipoca faz um novo amigo, o cachorro Picolé. Depois de brincarem juntos no parque, eles conversam e descobrem que têm algo muito especial em comum: uma família muito amorosa e acolhedora.

Pipoca e Picolé é uma narrativa criada pela premiada escritora Adriana Lisboa e ilustrada pela talentosa Ana Cardia. Essa história pode ser um excelente ponto de partida para se discutir com as crianças os vários modelos de família que existem, como as formadas por duas mães e um pai, como a de Pipoca.

Por Fernanda Pereira