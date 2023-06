5 lugares para conhecer no Rio Grande do Norte

Explore as grandes belezas do estado em cidades próximas à capital potiguar

Os turistas podem aproveitar as belezas da capital e arredores Imagem: otorongo | Shutterstock

Com uma combinação de praias de areia branca, sol constante e paisagens naturais impressionantes, o Rio Grande do Norte é um dos destinos turísticos mais populares do Brasil. O estado é especialmente conhecido por sua capital, Natal, que oferece uma ampla variedade de atividades de lazer e atrações turísticas, além de diversas cidades vizinhas que valem a pena visitar.

Foi neste cenário que a Schultz Operadora realizou sua XV Convenção de vendas. Entre as apresentações de novos produtos e serviços, os mais de 350 agentes de viagens puderam conferir alguns exemplos dos diversos roteiros que o destino oferece. Nós acompanhamos essa viagem e, a seguir, apresentamos seis lugares imperdíveis para conhecer no Rio Grande do Norte. Descubra!

1. Natal

Natal, a capital do Rio Grande do Norte, é um destino cheio de atrativos naturais, gastronômicos e culturais. A cidade não só é a porta de entrada para os principais destinos do estado, como também, por si só, é um lugar fascinante para se visitar.

Os grandes destaques ficam por conta de sua vibrante vida noturna, praias de areia branca e uma infinidade de atividades de lazer. Ponta Negra é o lugar preferido dos turistas, mas a viagem não deve se resumir apenas a essa praia. Vale a pena visitar as faixas de areia do litoral sul e norte da cidade e conferir todos os passeios locais.

Morro do Careca

O Morro do Careca, situado na praia de Ponta Negra, é protegido, então não é possível acessá-lo. Mas, por meio de um passeio de barco, é possível admirar não só ele como a Praia das Tartarugas, uma faixa de areia pouquíssimo explorada da cidade.

Parque das Dunas

O Parque das Dunas, segunda maior reserva florestal do país, é outro passeio incrível e até pouco explorado por grande parte dos turistas. Ali é possível fazer pequenas trilhas pelo meio da mata, observar diferentes espécies de plantas e admirar belas dunas em frente ao mar.

Fortaleza dos Reis Magos

Outro ponto de destaque é a Fortaleza dos Reis Magos, construção histórica que servia para proteger a cidade e se tornou uma das principais atrações turísticas de Natal (o local é aberto à visitação de terça-feira a domingo das 08h às 16h). Não deixe de visitar também o Centro de Turismo de Natal, onde acontece o Forró com Turista e é ideal para comprar artesanatos.

2. Pirangi

Parnamirim é a cidade vizinha de Natal, distante 12 quilômetros da capital, que abriga um dos atrativos mais famosos da região (além das praias): o maior cajueiro do mundo. A árvore cobre uma área de aproximadamente 9 mil metros quadrados, com perímetro de aproximadamente 500 metros e está situada na praia de Pirangi. O Cajueiro de Pirangi é um verdadeiro cartão-postal e consta no Guinness Book.

A árvore tem mais de 100 anos de existência e equivale a um conjunto de 70 cajueiros normais. O local é bem preparado para receber turistas, que podem caminhar entre os troncos. Há até um mirante para observar o cajueiro de cima.

Diversas atividades ao ar livre

A extensa faixa de águas calmas e mornas da Praia de Pirangi é, inclusive, uma das preferidas do potiguar para o veraneio, quando fica lotada, de dezembro até o Carnaval. Além disso, Pirangi também oferece várias atividades ao ar livre, como passeios de buggy, mergulho e snorkeling.

Os passeios de escuna que levam até mergulhos nos parrachos são outro atrativo da praia. Além da agradável beira-mar, o lugar tem ainda boas opções de bares e restaurantes. Comer uma paçoca feita no pilão com macaxeira ou degustar um caranguejo no coco é um programa imperdível para quem passa pelo destino.

Destino é cercado por dunas (Imagem: Reprodução Digital | Eric Gevaert)

3. Parrachos de Maracajaú

Maracajaú é um destino localizado na cidade de Maxaranguape, a cerca de 55 quilômetros de Natal. Cercada por dunas, coqueirais e lagoas, a pequena vila de pescadores conta com aproximadamente 2 mil habitantes. A grande atração desta praia é o banco de corais de águas cristalinas e ricas em peixes coralinos, local apropriado para a prática do mergulho.

Esse banco de corais que fica a 7 quilômetros da praia é chamado pelos locais de Parrachos. Mergulhar nos bancos de corais de Maracajaú é contemplar um dos mais belos cenários marinhos. Os arrecifes de corais de Maracajaú são o lugar ideal para iniciantes praticarem snorkeling, sem restrição de idade.

Mar calmo e belas enseadas

O traslado da praia até os bancos de corais é feito em confortáveis catamarãs com banheiro e bar a bordo, onde são oferecidos bebidas e petiscos, sendo as especialidades os espetinhos de lagosta, de camarão e de queijo. Além do mergulho, Maracajaú oferece belas enseadas de areia branca e mar calmo, propícias para uma boa caminhada e para um relaxante banho de mar.

Por se tratar de uma Área de Preservação Ambiental, os 13 quilômetros quadrados de parrachos têm a atividade turística controlada e fiscalizada – na alta estação, somente 654 pessoas por dia podem nadar por ali. Na baixa, o número cai para 492 pessoas. A profundidade do mergulho fica entre dois e quatro metros

4. Genipabu

Sabe aquele clássico que nunca sai de moda? Genipabu é assim! O destino, pertinho da capital potiguar, é cenário para um dos roteiros mais famosos do Nordeste brasileiro: o passeio de buggy pelas dunas. A 25 quilômetros de Natal, no litoral norte, Genipabu (que também pode ser escrita como Jenipabu) está localizada no município de Extremoz, e foi o primeiro ponto turístico do estado reconhecido internacionalmente.

Uma curiosidade sobre as dunas de Genipabu é que existem as fixas e as móveis. Essas últimas se diferenciam pela ação do vento intenso do litoral potiguar. Assim as areias são movidas de um ponto ao outro, tornando a paisagem sempre uma novidade! É ali que acontecem os típicos passeios de buggy onde os turistas vão explorando toda essa paisagem exuberante com duas opções de aventura: com emoção e com muita emoção.

Boa infraestrutura e passeios populares

A região ainda reserva uma praia e uma lagoa de água doce, uma área de preservação ambiental, além de diversas dunas onde os turistas praticam esportes como o aerobunda, no qual o visitante sai de uma plataforma e faz uma tirolesa até se jogar na lagoa; e o esquibunda, onde o turista desce em uma prancha em alta velocidade até chegar às águas da lagoa.

Genipabu conta com uma boa infraestrutura de hotéis, pousadas, restaurantes, barracas de praia e passeios de jangadas. As águas da praia são mornas e calmas, proporcionando aos turistas um extraordinário banho de mar.

5. Barra do Cunhaú

Barra do Cunhaú está localizada próxima de Pipa e é uma região de praias de águas calmas e tranquilas, sem a multidão que assola os vizinhos mais famosos e turísticos. Ali, três rios de água doce encontram o mar e adquirem uma coloração caribenha.

Já no caminho até Cunhaú, são avistados diversos viveiros de camarões – essa é hoje, ao lado do turismo, a principal atividade do distrito e, inclusive, contribui para o estado assumir a posição de maior produtor de camarão do país.

O vilarejo abriga uma sequência de quatro belíssimas praias – Barrinha, Boca da Barra, do Pontal e Braço do Mar.

Ilha da Restinga

Ao atravessar de catamarã para a ilha da Restinga, os visitantes se deparam com o vilarejo rústico e praiano e, do outro, a menos de dez minutos, um rio com uma prainha de areia branca, barraquinhas rústicas, redes e mesinhas de madeira dentro d’água, onde é possível deliciar-se com petiscos, bebericando drinques de frutas exóticas, tomando banhos refrescantes ou praticando esportes como stand-up paddle e caiaque.

Outras opções de passeios

Se você estiver cansado de praia, tem duas boas opções para completar a sua viagem para Barra do Cunhaú: o passeio à Vila Flor, um dos primeiros núcleos de colonização portuguesa no Rio Grande do Norte e a visitação ao Engenho Cunhaú, localizado a meia hora da praia, um dos distritos de Canguaretama.

Por Eliria Buso

A jornalista viajou a convite da Schultz Operadora