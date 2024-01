5 melhores cidades para curtir o Carnaval 2024

Veja destinos incríveis para aproveitar a folia e vivenciar a cultura local e suas tradições

Algumas cidades brasileiras se destacam pelas festas de Carnaval Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock

O Carnaval é um dos eventos mais icônicos e animados do Brasil, movimentando intensamente o turismo em diversas regiões. Com suas festas, desfiles de escolas de samba, blocos de rua e ritmos musicais variados, a festividade atrai milhares de turistas nacionais e internacionais.

Nesse sentido, existem várias cidades brasileiras que se destacam por suas celebrações carnavalescas memoráveis. Por isso, a seguir, confira alguns dos melhores destinos para você aproveitar o Carnaval!

1. Salvador (BA)

Salvador é um dos destaques entre os turistas para curtir o Carnaval Imagem: gustavomellossa | Shutterstock

Salvador é conhecido por suas festividades animadas durante o Carnaval. Por isso, é um dos destinos que não poderia ficar de fora dessa lista. Com desfiles de trios elétricos, blocos de rua e uma atmosfera festiva única, a cidade é ideal para quem gosta de música, dança e celebrações vibrantes.

Durante a viagem, você também pode aproveitar para conhecer pontos turísticos famosos, como o Pelourinho, a Basílica do Senhor do Bonfim, o Farol da Barra e o Elevador Lacerda, que tem uma vista privilegiada e é um ícone da arquitetura brasileira.

2. Rio de Janeiro (RJ)

O Rio de Janeiro é famoso mundialmente pelas festividades de Carnaval Imagem: marchello74 | ShutterStock

Famoso mundialmente por sua festividade durante a época, o Rio de Janeiro conta com desfiles suntuosos no Sambódromo, blocos de rua animados e uma energia contagiante que oferece uma experiência única aos turistas. Na cerimônia de abertura, o Rei Momo é coroado e recebe as chaves da cidade, num ato que marca o início do Carnaval.

Para completar, a noite acontece os desfiles das escolas de samba do grupo de acesso e, nos outros dias, do grupo especial. E a programação não para por aí: neste ano, a cidade contará com mais de 450 desfiles e 10 megablocos de rua gratuitos para os foliões.

3. Recife (PE)

Galo da Madrugada é um dos destaques de Recife no Carnaval Imagem: Luis War | Shutterstock

Os tradicionais blocos de rua, apresentações culturais e o famoso Galo da Madrugada, um dos maiores blocos carnavalescos do mundo, tornam Recife um destino popular durante essa época. Na cidade, o que não falta são opções para curtir, especialmente se você gosta de uma mistura de cultura. Por isso, vale a pena se jogar nos bloquinhos de rua e dançar ao som de músicas ao vivo, que contam com cantores para todos os estilos. Vale também se aventurar no frevo em blocos tradicionais da região.

4. Olinda (PE)

Olinda é uma das cidades mais animadas durante o Carnaval Imagem: Pedro Magrod | Shutterstock

Uma das cidades mais animadas quando se trata do Carnaval, Olinda é muito conhecida pelos seus Bonecos Gigantes e atrai os visitantes por sua atmosfera descontraída. No local, você pode aproveitar para curtir bastante maracatu, coco, samba, ritmos africanos e músicas populares brasileiras. Mas, se preferir, também pode optar por festas mais privadas, como o ‘Camarote Olinda Carnaval’ e ‘Camarote Boa Viagem’, que neste ano contará com cantores como Wesley Safadão, Jorge e Mateus e Xand Avião.

5. São Paulo (SP)

São Paulo oferece diversidade de opções para curtir o Carnaval Imagem: Thiago Leite | Shutterstock

São Paulo oferece uma diversidade de opções para quem procura aproveitar o Carnaval. A cidade conta com desfiles de escolas de samba no Sambódromo do Anhembi, diversos blocos de rua – cerca de 579 neste ano – e festas temáticas.

Além disso, a festividade costuma começar muito antes da data oficial com os chamados ‘pré-carnaval’, que leva multidões para as ruas para aproveitarem os ensaios de escolas de samba e blocos de rua, como ‘Nu Vuco Vuco’, ‘Bloco Pirata’ e ‘É o Tchan 30 anos’.