5 mitos e verdades sobre cuidados com unhas em gel e fibra no verão

Especialista explica o que fazer para cuidar das unhas durante essa época do ano

Cuidados com as unhas no verão devem ser redobrados para evitar bactérias Imagem: Shutterstock

Durante o verão, as pessoas costumam redobrar os cuidados com os cabelos e a pele. Porém, por vezes, esquecem das unhas. Por ficarem expostas a fungos e bactérias, que podem se proliferar ainda mais com as altas temperaturas da época, essa parte do corpo também merece precauções para evitar infecções e inflamações, principalmente quando se trata de unhas com alongamento.

Para te ajudar a cuidar dessas unhas e mantê-las bonitas e saudáveis, Tayane Batista, nail artist do Fil Hair & Experience, revela o que é mito ou verdade sobre as unhas em gel e fibra. Veja!

1. Cuidados básicos devem ser intensificados nesse período?

Verdade. O principal cuidado é manter a manutenção em dia, o que normalmente pode ocorrer a cada 15 a 20 dias.

2. Existe diferença na hora de cuidar da unha de gel e de fibra?

Falso. O cuidado é o mesmo, mas é extremamente importante ter zelo com suas unhas, buscando um profissional caso a unha comece a soltar ou quebrar por algum motivo.

3. Devo hidratar as unhas ainda mais nessa época do ano?

Falso. A hidratação das unhas deve ocorrer da mesma forma em todas as estações do ano.

Retirar as extensões de unhas no verão não é recomendado (Imagem: Shutterstock)

4. O calor pode alterar a qualidade dos esmaltes?

Falso. O que é recomendado para as clientes é não arrancar as unhas de fibra ou de gel.

5. No verão, é necessário fazer pausas na aplicação de unhas?

Depende. As unhas de fibra ou de gel requerem cuidados. Se as manutenções forem feitas em dia, não tem problema nenhum, é possível ter uma unha bonita e duradoura.

Por Carolina Ribeiro