5 mitos e verdades sobre dietas

Veja quais atitudes podem ou não ajudar no processo de emagrecimento

Cuidados com a alimentação contribuem para o emagrecimento Imagem: Freebird7977 | Shutterstock

Dietas e emagrecimento são assuntos que sempre geram uma série de dúvidas nas pessoas, pois a grande maioria não tem informação sobre as propriedades nutricionais dos alimentos e como eles podem ser utilizados ao seu favor. Para esclarecer algumas delas, a nutricionista Ana Carolina Icó preparou uma lista com mitos e verdades. Confira abaixo:

1. É possível eliminar a gordura da barriga em 2 dias?

MITO. Nenhuma dieta promoverá a eliminação da gordura abdominal em um curto espaço de tempo, sobretudo de forma saudável. É importante ressaltar que durante o processo de emagrecimento há diminuição da gordura corporal, essa redução ocorre em diversas porções do corpo, e não somente em uma única parte, como o abdômen.

Por isso, durante o emagrecimento são necessárias algumas semanas para que a redução de medidas seja visível. Outro fator a ser considerado é que em dietas radicais, como os tipos que prometem perda de peso em pouco tempo, a restrição de nutrientes é muito grande.

2. Usar óleo de coco para preparar os alimentos auxilia a queimar gorduras e promover saciedade?

MITO. Por ser um produto relativamente novo, o óleo de coco ainda não possui os efeitos de seu consumo a longo prazo totalmente conhecidos. Além disso, não há evidências científicas suficientes que garantam a eficácia do óleo na promoção da saciedade ou contribuição para a perda de peso, tanto adicionado a preparações culinárias como quando consumido isoladamente.

3. Trocar pães e massas tradicionais por suas versões integrais ajuda a emagrecer?

VERDADE. Alimentos integrais são fontes de fibras. Esses nutrientes, além de contribuir com o bom funcionamento do intestino, auxiliam na promoção da sensação de saciedade, favorecendo o emagrecimento. Permanecer saciado por um maior período ajuda a evitar o consumo excessivo de alimentos.

Alimentos antioxidantes previnem o envelhecimento precoce (Imagem: Marilyn Barbone | Shutterstock)

4. O consumo de alimentos classificados como antioxidantes ajuda a emagrecer?

MITO. Os antioxidantes presentes nesses alimentos auxiliam na prevenção do envelhecimento precoce da pele e protegem a saúde cardiovascular, devido à suas propriedades de combater os radicais livres que danificam as células. Entretanto, não há relação direta entre antioxidantes e emagrecimento.

5. Consumir alimentos a cada três horas ajuda a emagrecer?

VERDADE. Fracionar a alimentação em 5 a 6 refeições ao longo dia promove a saciedade. Ao permanecer longos períodos sem se alimentar, há o acúmulo do sentido de fome, ocasionando a diminuição do controle do consumo de alimentos, favorecendo os excessos.