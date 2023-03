5 mitos sobre os cuidados com a pele preta

Veja como inverdades podem colocar a saúde da pele em risco

Sempre procure informações de um dermatologista Imagem: puhhha | Shutterstock

Provavelmente você já deve ter ouvido que a pele negra não precisa de proteção solar ou que cicatriza mais facilmente. O problema é que essas afirmações apenas espalham inverdades e acabam alienando ainda mais a população sobre o assunto. Por isso, o Dr. André Moreira, dermatologista especializado em pele preta, desmitifica 5 mitos sobre os cuidados (com embasamento científico). Confira!

1. A pele negra não precisa de protetor solar

“Este é um dos piores! Quando não utilizamos o protetor solar de maneira correta, além de aumentar o risco de câncer de pele (sim, pessoas pretas podem ter câncer de pele), aumentamos também a chance de desenvolver doenças que levam à manchas, como o melasma. Portanto, protetor solar é fundamental!”

2. A pele preta não mancha

“Essa é tão mito, que inclusive é justamente o contrário. As peles escuras mancham com mais facilidade do que as peles brancas, pois as primeiras são mais propensas a desenvolverem uma situação conhecida como hipercromia pós-inflamatória, que nada mais é do que o aparecimento uma mancha escura na pele que sofreu algum trauma ou inflamação como a acne (as temidas espinhas!). Por isso, muito cuidado e carinho ao cuidar da pele.”

As peles escuras mancham com mais facilidade do que as peles brancas (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

3. A pele preta cicatriza mais facilmente

“Não existe diferença de facilidade de cicatrização entre peles de diferentes etnias, o que temos de evidência científica é que nas peles mais escuras pode ocorrer uma cicatrização exagerada levando a cicatrizes inestéticas conhecidas como queloides. Apesar da predisposição a estas cicatrizes, felizmente temos tratamentos eficientes para amenizá-las.”

4. O cabelo crespo é mais resistente

“Mais uma vez uma afirmação que é contrária à realidade. O modo que as estruturas que formam o cabelo crespo se conectam torna ele mais frágil, o que faz com que o cabelo crespo sofra danos com mais facilidade. É importante ter cuidado ao aplicar agentes químicos (alisantes, tinturas…) e físicos (escovas, pranchas…) no cabelo crespo, pois o risco de quebra do fio é grande.”

5. A pele preta não envelhece

“Eu e todas as pessoas pretas, realmente, gostaríamos que esta afirmação fosse verdade, porém não é. O que ocorre é que o envelhecimento das pessoas negras é diferente das brancas. Enquanto estas sofrem mais intensamente um processo conhecido como fotoenvelhecimento, com acentuação de rugas e lesões causadas pelo sol, aquelas têm uma perda acentuada do volume da face, ganhando um aspecto de rosto ‘derretido’. É importante perceber estas diferenças para elaborar um plano de tratamento da pele que de fato atenda às necessidades de cada um.”

Certamente existem outros mitos, falas racistas e informações falsas que marginalizam as pessoas pretas. Mas o que temos que lembrar é: todos merecemos cuidado. Vamos nos cuidar!

Por Taís Lopes