A produção da Netflix mostra a jornada de superação da campeã olímpica

O documentário mostra como Simone Biles enfrentou a pausa na ginástica Imagem: Reprodução digital | Netflix

O documentário ‘O Retorno de Simone Biles’, disponível na Netflix, oferece uma visão pessoal do retorno da ginasta após sua retirada das Olimpíadas de Tóquio em 2020. Com quatro episódios, dois já disponíveis no streaming, a série acompanha sua recuperação mental e física, destacando seu processo de superação e preparação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Abaixo, confira 5 motivos para assistir ao documentário sobre a Simone Biles!

1. Superação pessoal

A produção mostra detalhes sobre os “twisties” que atingiu Simone Biles e a fez decidir se retirar dos Jogos Olímpicos de Tóquio e focar em sua saúde mental. A condição é uma situação em que ginastas perdem a noção espacial durante movimentos acrobáticos, o que pode ser extremamente perigoso. O documentário destaca a recuperação física e mental da atleta, bem como o esforço para retornar ao esporte e se preparar para as Olimpíadas de Paris 2024​.

2. Olhar próximo dos desafios que a ginasta enfrentou

O relato pessoal de Simone Biles sobre os eventos que a levaram a deixar a competição, combinado com depoimentos de pessoas próximas, oferece uma visão íntima e profunda dos desafios enfrentados pela ginasta. O documentário revela um lado pouco explorado da atleta, mostrando momentos de reunião com sua família, à qual é muito apegada, e com seu marido, o jogador de futebol americano Jonathan Owens. Destaca como Simone tem tentado conciliar sua vida pessoal e a prática da ginástica, buscando manter um equilíbrio saudável​.

3. Inspiração e motivação

O documentário destaca a resiliência e a determinação de Simone Biles em sua jornada para “escrever seu próprio final” e conquistar o pódio nas Olimpíadas. Os episódios capturam sua coragem de enfrentar os desafios e provar a si que é possível superar limites. Para os espectadores, a história dela serve como um poderoso lembrete de que a persistência e a força mental são tão importantes quanto o talento físico.

Simone Biles foi a primeira mulher negra a vencer um Campeonato Mundial de Ginástica Artística Imagem: Reprodução digital | Netflix

4. Representatividade

Simone Biles foi a primeira mulher negra a vencer um Campeonato Mundial de Ginástica Artística, um feito histórico que representa muito para as próximas gerações de ginastas. Estar no topo do pódio carrega um significado profundo, especialmente em um esporte predominantemente branco, em que as expectativas de perfeição são imensas. Na produção, ela enfrenta essas pressões com resiliência, quebrando barreiras e redefinindo o que é possível na ginástica.

5. Jogos Olímpicos de Paris 2024

Os episódios sobre os Jogos Olímpicos de Paris 2024 seguem em produção, mas devem estrear ainda este ano. A diretora do documentário, Katie Walsh, acompanhou Simone Biles de perto durante todo o período na França, tendo a oportunidade de testemunhar o retorno da atleta à competição e ao pódio. Katie Walsh recebeu permissão especial para estar em áreas restritas da competição, inacessíveis ao público e à imprensa, o que permitirá uma visão exclusiva e íntima da jornada da atleta nas Olimpíadas.