5 motivos para conhecer Porto Seguro

Confira por que o destino baiano é um dos favoritos dos brasileiros para passar as férias

Porto Seguro é um dos destinos favoritos dos brasileiros para passar as férias Imagem: Shutterstock

Porto Seguro, na Bahia, é um dos destinos favoritos dos brasileiros para passar as férias e aproveitar o calor, o agito e algumas belezas naturais do Nordeste. Ideal para recarregar as energias, o destino também tem diversas atrações históricas e belas praias que chamam a atenção dos turistas tanto na baixa quanto na alta temporada.

A seguir, descubra cinco motivos para conhecer essa cidade baiana!

1. História e cultura

O centro histórico é parada obrigatória para todo mundo que visita Porto Seguro. Localizado em uma falésia e com vista para o mar, essa atração é Patrimônio Histórico da cidade, pois guarda o Marco do Descobrimento e outros pontos turísticos, como a Igreja de Nossa Senhora da Penha e a Casa de Câmara e Cadeia, museu que abriga objetos e ferramentas de tribos indígenas que viviam na região antes da chegada dos portugueses no Brasil.

2. Culinária

Mesclando diferentes origens que resultam em iguarias atemporais, a culinária baiana é um dos pontos altos de Porto Seguro. Os amantes de frutos do mar e peixes vão se esbaldar nos diversos pratos saborosos e memoráveis servidos na cidade.

Moqueca, acarajé e caruru são algumas das opções mais pedidas pelos visitantes, além de outros pratos típicos, como o sarapatel, preparado à base de miúdos suínos. Além de toda a riqueza gastronômica, a Passarela do Álcool rouba a cena: de drinks inusitados a artesanato, a passarela é uma das melhores opções para quem quiser aproveitar a noite após um longo dia na praia e fazer compras.

Praia do Pitinga possui vista privilegiada dos corais (Imagem: Shutterstock)

3. Praias paradisíacas

O Nordeste, por si só, é repleto de praias que são verdadeiros paraísos e Porto Seguro tem praias perfeitas para quem quer aproveitar as belezas naturais e tomar um bom banho de mar. A Praia do Espelho é famosa por suas piscinas naturais, a Praia de Pitinga proporciona uma visão privilegiada dos corais, com sua água cristalina. A Praia de Taípe é conhecida por sua inesquecível Lagoa Azul, e a Praia de Mutá separa Porto Seguro e a cidade de Santa Cruz Cabrália.

4. Opções variadas de passeios

Porto Seguro ainda dispõe de várias opções de passeios para você aproveitar cada segundo ao máximo, como o mergulho autônomo. As águas são transparentes e bastam alguns equipamentos. Tem também o passeio para observação de baleias jubarte, uma experiência simplesmente incrível que acontece entre julho e outubro, e o passeio de quadriciclo, ideal para conhecer trilhas e paisagens maravilhosas.

5. Festas noturnas

Para quem ama festas, baladas e muita agitação, não pode deixar de visitar o Tôa Tôa, um complexo de lazer com dança, música, entretenimento, comidas e bebidas, além de aulas de axé e shows de artistas ao longo de todo ano. Já o Axé Moi é o maior atrativo turístico e referência para todos que visitam a cidade em busca de descanso e diversão, com festas dia e noite, diversas atrações, animadores, dançarinos, DJs e grandes atrações, além de eventos com grandes shows de artistas do Brasil.

Outra ótima opção é a boate Alcatraz, espaço temático inspirado num grande presídio, que em si já é uma grande atração para seus milhares de visitantes, que podem se reunir em grupos, ou a sós, dentro de celas com grades e tirar fotos numa cadeira elétrica ou com algemas. O local conta com bares, lanchonetes, área de jogos, karaokê, celas VIPs, cinemas ao ar livre, entre outras atrações.

Livro ‘Porto Seguro’

Porto Seguro também é o principal destino para a tão aguardada viagem de formatura dos alunos formandos do Ensino Médio. E foi inspirado nisso que o escritor Gabriel Calamari, que também é ator, roteirista e diretor, tendo participado de séries e novelas como “Malhação: Viva a Diferença”, da TV Globo, e “Que Talento!”, do Disney Channel Argentina, decidiu escrever o livro Porto Seguro, romance de ficção Young Adult (YA) lançado pela Buzz Editora, que aborda os dilemas, as descobertas e as encrencas que todo jovem enfrenta durante essa fase da vida.

De acordo com o autor, seu objetivo não é transmitir uma mensagem específica, apenas desabafar sobre sua própria vivência, ainda que o livro não seja uma autobiografia. O personagem principal de Porto Seguro é André, jovem à margem da turminha popular do colégio Tom Jobim, leitor voraz e narrador da história. “No livro, estão contidas as próprias reflexões deste personagem, um arquétipo do jovem brasileiro hoje, inseguro, com medo do futuro e do mundo adulto, e que não sabe o que quer fazer na faculdade. André tem medo de ser um falido igual ao pai, que está desempregado”, explica Gabriel.

Por Isabella Sala