5 motivos que levam à fadiga menstrual

Médico explica por que é comum as mulheres se sentirem mais cansadas durante o período menstrual

A fadiga menstrual é um problema que costuma atingir as mulheres Imagem: Mouse family | Shutterstock

Lidar com as oscilações dos hormônios ao longo do mês pode ser desafiador, levando muitas mulheres a enfrentarem cansaço e alterações no organismo. Porém, existe uma época em que essa “luta” com o próprio corpo aumenta: o período menstrual. Nesta época, o esgotamento é tanto que se torna difícil para elas realizarem suas atividades diárias. Esta sensação é chamada fadiga menstrual.

Juntamente ao mau humor, ao inchaço e às dores de cabeça, a fadiga menstrual é um dos sintomas que vêm com a menstruação. O ginecologista Patrick Bellelis, colaborador do setor de endometriose do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, explica que o cansaço excessivo é comum e ocorre por uma série de razões ligadas ao organismo.

Segundo o médico, algumas causas para a fadiga menstrual não são controláveis, mas outras podem ser evitadas ou amortecidas. “Nosso corpo costuma reagir à forma como o tratamos. Se não ingerimos as vitaminas necessárias e não damos a ele o devido descanso, ele irá reclamar. Uma alimentação rica em nutrientes é recomendável para qualquer pessoa durante todo o mês, mas, para as mulheres, é ainda mais importante, especialmente durante a menstruação”, afirma. Ele defende, ainda, o acompanhamento médico.

A seguir, o ginecologista lista os principais motivos que levam à fadiga menstrual. Veja!

1. Baixos níveis de estrogênio

Durante o período menstrual, ocorre a diminuição do estrogênio, o hormônio sexual feminino. Essa alteração provoca parte dos sintomas da síndrome pré-menstrual (ou tensão pré-menstrual, a TPM). Os sintomas podem durar até que os níveis comecem a subir novamente, já no final da menstruação.

2. Sangramento intenso

O sangramento uterino anormal ou, até mesmo, um sangramento mais intenso, também pode provocar fadiga. Suas causas podem ser miomas, pólipos ou desequilíbrio hormonal. Este último pode levar a um desenvolvimento excessivo do endométrio (tecido que reveste o útero e se desprende durante a menstruação), resultando em sangramentos menstruais mais fortes.

A anemia pode favorecer a fadiga menstrual Imagem: Ground Picture | Shutterstock

3. Anemia

É uma condição na qual o corpo carece de glóbulos vermelhos saudáveis ​​que ajudam a transportar oxigênio para outros tecidos do corpo. A anemia pode ser causada por sangramento excessivo ou ingestão inadequada de ferro.

4. Dieta pouco saudável

Comer alimentos pobres em nutrientes também pode levar à fadiga menstrual. É melhor ingerir comidas ricas em ferro, proteína, ômega 3, magnésio e cálcio, com propriedades anti-inflamatórias.

5. Dormir mal

Tendemos a subestimar o quanto o sono afeta nossa saúde. Dormir mal pode contribuir para a fadiga menstrual e aumentar o risco de doenças cardíacas, pressão alta, diabetes, derrame, obesidade e depressão. Embora a dor e as mudanças de humor possam atrapalhar o horário de sono, é importante tentar tirar uma soneca sempre que possível.

Por Daniela Albuquerque