5 móveis inspirados no estilo escandinavo

Designer de interiores indica móveis que vão te ajudar a inovar na decoração do seu lar

O estilo escandinavo traz em sua origem a ideia de conforto, aconchego e minimalismo Imagem: FollowTheFlow | Shutterstock

Os móveis no estilo escandinavo são uma forte tendência na decoração do lar. De acordo com a designer de interiores Larissa Santo, eles são atemporais e apresentam linhas retas. “Ao juntar elementos como cores cinza e branco, a madeira clara, linhas mais retas nos móveis, [isso] faz com que o ambiente se torne mais clean e, por muitos, visto como mais sofisticado”, acrescenta. A seguir, confira as dicas da profissional para você compor seu ambiente.

1. Aparador

Aparador de TV com madeira (Imagem: dmitriymoroz | Shutterstock)

Ideal para deixar a sala mais bonita e funcional. Você também pode escolher um móvel que combine madeira e aço.

2. Buffet

Móvel com estilo escandinavo (Imagem: RakicN | Shutterstock)

Possui linhas retas e mescla madeira e metal, combinação marcante na decoração escandinava.

3. Cabeceira

Cabeceira fixa em tons neutros (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Cabeceira fixada na parede em tons neutros. Esse elemento também valoriza a decoração.

4. Arandela

Arandela de madeira (Imagem: perfectlab | Shutterstock)

Essa arandela de madeira vai ajudar a deixar o ambiente mais aconchegante e iluminado.

5. Quadro

Decoração com quadros geométricos (Imagem: FOLLOW THE FLOW | Shutterstock)

Quadros discretos ou com figuras geométricas também ajudam a compor o ambiente de forma harmônica e elegante.