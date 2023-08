5 mudanças na saúde mental dos homens após a paternidade

Especialista em comportamento humano dá dicas para facilitar a vida dos pais

Paternidade pode ser sentida de maneira diferente para cada um Imagem: evrymmnt | ShutterStock

A paternidade é um aspecto importante da vida de muitos homens e pode ter um impacto significativo na saúde mental deles. Ser pai pode ser uma experiência emocionalmente desafiadora, trazendo uma variedade de sentimentos e exigindo ajustes em várias áreas da vida. Veja 6 pontos importantes sobre paternidade e saúde mental!

1. Mudanças de identidade

Tornar-se pai envolve uma mudança na identidade e no papel de vida. É normal sentir uma mistura de emoções, como alegria, amor, ansiedade e medo. A adaptação a essa nova identidade pode levar tempo e exigir ajustes psicológicos e emocionais.

2. Expectativas e pressões sociais

A sociedade frequentemente impõe expectativas e pressões aos pais, incluindo a ideia de ser um “pai perfeito” ou cumprir determinados padrões. Essas expectativas podem criar estresse e ansiedade, levando os pais a se sentirem inadequados ou sobrecarregados.

3. Mudanças no relacionamento

A chegada de um filho pode impactar o relacionamento dos pais. As responsabilidades e as demandas da paternidade podem gerar estresse adicional e desafios de comunicação. É importante que os responsáveis cultivem um espaço de diálogo aberto, apoio mútuo e compartilhamento de responsabilidades para fortalecer o relacionamento durante essa transição.

4. Sono e fadiga

A falta de sono adequado é comum nos primeiros meses da paternidade, especialmente com recém-nascidos, que requerem cuidados frequentes durante a noite. A privação de sono pode afetar negativamente o humor, a concentração e a capacidade de lidar com o estresse. É essencial que os pais procurem maneiras de descansar e obter apoio para evitar a exaustão física e mental.

5. Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal

Conciliar as demandas da paternidade com as responsabilidades profissionais pode ser desafiador. A pressão para sustentar financeiramente a família e estar presente na vida dos filhos pode causar estresse e culpa. Estabelecer limites saudáveis, priorizar o tempo de qualidade com a família e buscar apoio em redes de suporte são estratégias importantes para manter um equilíbrio adequado.

Dividir as tarefas é fundamental para o bem-estar do casal durante a criação dos filhos (Imagem: wayhomestudio | Freepik)

Para promover a saúde mental na paternidade, os pais podem considerar 6 seguintes estratégias:

1. Buscar apoio

Converse com outros pais, participe de grupos de apoio ou procure orientação profissional para compartilhar experiências, obter conselhos e lidar com o estresse.

2. Compartilhar responsabilidades

Dividir as responsabilidades parentais e compartilhar as tarefas domésticas pode aliviar a pressão e criar um ambiente mais equilibrado.

3. Cuidar de si mesmo

Reserve um tempo para cuidar de sua própria saúde mental e bem-estar. Isso pode incluir atividades de lazer, exercícios físicos, meditação, hobbies ou qualquer outra coisa que traga prazer e relaxamento.

4. Comunicar-se abertamente

Mantenha uma comunicação aberta e honesta no ambiente familiar, compartilhando preocupações, medos e necessidades. Juntos, busquem soluções e apoio mútuo.

5. Estabelecer limites

Defina limites claros entre trabalho e vida pessoal, garantindo que haja tempo dedicado exclusivamente à família e ao autocuidado.

6. Procurar ajuda profissional

Se necessário, busque a orientação de um psicólogo ou terapeuta especializado em questões familiares e de paternidade. Eles podem fornecer suporte emocional, estratégias de enfrentamento e orientação específica para lidar com desafios da paternidade.

Por Dra. Jéssica Martani