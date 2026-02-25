O novo formato, voltado para o consumo digital, está conquistando o público

As novelinhas do Globoplay são pensadas para o ambiente on-line e entregam episódios rápidos com impacto constante Imagem: Diego Thomazini | Shutterstock) </p>

As novelinhas do Globoplay refletem uma estratégia da plataforma para adaptar a teledramaturgia aos novos padrões de consumo digital. Criadas para exibição no celular, apresentam capítulos breves — de dois a três minutos — gravados em formato vertical e conduzidos por uma narrativa dinâmica, que privilegia clareza e fluidez.

O projeto reúne tanto produções internacionais quanto versões derivadas de novelas já exibidas na televisão, agora centradas em personagens específicos e em recortes de suas trajetórias. O formato amplia a presença da plataforma ao explorar maneiras mais direcionadas e contemporâneas de contar histórias.

A seguir, conheça 5 novelinhas do Globoplay perfeitas para maratonar!

1. Tudo Por Uma Segunda Chance

Em “Tudo Por Uma Segunda Chance”, Paula precisa provar sua inocência para reconquistar o homem que ama Imagem: Reprodução digital | Globoplay

A história gira em torno de Lucas Trajano (Daniel Rangel), um jovem herdeiro prestes a se casar com Paula Magalhães (Débora Ozório). Às vésperas da cerimônia, ele é envenenado em um plano arquitetado por Soraia (Jade Picon), amiga próxima do casal, que tenta incriminar Paula para ocupar seu lugar e se aproximar da fortuna do noivo.

Após o crime, Lucas fica desacordado e, ao despertar sem memória, torna-se vulnerável às versões distorcidas apresentadas por Soraia. Enquanto a vilã se aproveita da situação para se aproximar, Paula precisa enfrentar acusações injustas e lutar para provar sua inocência, na tentativa de recuperar a verdade e o amor que foi colocado em risco.

2. Prisioneira do Amor

Em “Prisioneira do Amor”, Sasha e Will se apaixonam, mas precisam enfrentar casamentos arranjados e pressões familiares para viver esse sentimento Imagem: Reprodução digital | Globoplay

A novelinha começa quando o carro de Sasha quebra inesperadamente e ela acaba conhecendo Will em uma oficina mecânica. O encontro casual rapidamente se transforma em uma forte conexão, despertando um sentimento arrebatador entre os dois.

O problema é que ambos já têm o futuro definido por casamentos arranjados por suas famílias. Mesmo com o destino insistindo em cruzar seus caminhos, o romance enfrenta barreiras impostas por tradições, compromissos assumidos e pressões externas, tornando a possibilidade de ficarem juntos um desafio constante.

3. Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário

Em “Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário”, Cindy se envolve com Diego sem imaginar que ele esconde uma identidade capaz de abalar o romance Imagem: Reprodução digital | Globoplay

Na história, Cindy (Maya Aniceto) é uma artista talentosa que cria o filho sozinha e busca reconhecimento no universo musical. Seu caminho cruza com o de Diego (Gustavo Mioto), que se apresenta como um homem simples tentando espaço na cena artística, mas guarda uma identidade bem diferente da que aparenta.

À medida que o envolvimento entre eles se intensifica, o segredo sobre a verdadeira condição financeira de Diego vem à tona e coloca a relação em xeque. Paralelamente, Serginho (Caio Paduan) surge como peça importante nos conflitos que cercam o casal.

4. Ferit e Nazli de Dolunay

Em “Ferit e Nazli de Dolunay”, uma estudante de gastronomia e um empresário reservado veem a relação profissional se transformar em um amor cheio de desafios Imagem: Reprodução digital | Globoplay

Na comédia romântica, Ferit Aslan (Can Yaman) é um empresário metódico e reservado que decide contratar Nazli Pınar (Özge Gürel), uma estudante de gastronomia determinada e cheia de sonhos, para trabalhar como cozinheira em sua casa. Enquanto ela busca independência financeira e planeja abrir o próprio restaurante, precisa lidar com as regras rígidas impostas pelo novo chefe.

A convivência, inicialmente marcada por choques de personalidade, ganha novos contornos quando Ferit assume a responsabilidade pelo sobrinho Bulut. A presença da jovem no cotidiano da família aproxima ambos e transforma a relação profissional em um sentimento mais profundo. Entre disputas judiciais, intrigas e desafios emocionais, o casal descobre que precisará superar muitos obstáculos para viver esse amor.

5. Kate de Vai Na Fé

Em “Kate de Vai Na Fé”, a protagonista luta para mudar de vida e conquistar o espaço que sempre sonhou Imagem: Reprodução digital | Globoplay

A trama acompanha Kate (Clara Moneke), uma jovem cheia de personalidade que deseja conquistar estabilidade e ascensão social além dos limites do bairro onde cresceu. Criada por Bruna (Carla Cristina Cardoso), ela carrega sonhos ambiciosos e não mede esforços para mudar de realidade.

Ao buscar novas oportunidades, a protagonista se envolve em situações delicadas, enfrenta consequências de decisões impulsivas e precisa amadurecer diante dos obstáculos que surgem. Entre desafios afetivos e profissionais, Kate aprende que cada passo rumo ao sucesso exige coragem, responsabilidade e autoconhecimento.