5 novidades da Netflix em junho

Confira grandes filmes e séries que chegam à plataforma de streaming

Em junho, há mais lançamentos de filmes e séries na Netflix Imagem: Mouse family | Shutterstock)

Junho traz uma série de lançamentos emocionantes para os assinantes da Netflix. Entre os destaques, estão filmes e séries com histórias envolventes que prometem prender o espectador no sofá. Para os fãs de “Sweet Tooth”, chega a terceira e última temporada com mais aventuras de Gus. Há também o documentário “Os Mistérios dos Guerreiros de Terracota”, sobre o primeiro imperador chinês.

Abaixo, confira mais sobre esses e outros lançamentos da Netflix em junho!

1. Sweet Tooth (07/06)

A série “Sweet tooth” ganha sua terceira e última temporada com a conclusão das aventuras de Gus Imagem: Reprodução digital | Netflix

A série aclamada pelo público chega ao seu esperado final na terceira temporada. Gus (Christian Convery) descobre um lado da humanidade que nunca tinha visto antes e, com seus amigos, se prepara para a batalha final para proteger os híbridos. Guiado por uma visão, o garoto decide partir para o Alasca, e está prestes a descobrir os mistérios que envolvem sua espécie e mais perto de encontrar o paradeiro de sua mãe.

2. Hierarchy (07/06)

Na série “Hierarchy”, a chegada de novos alunos na elitista Jooshin High School pode mudar o rumo da escola Imagem: Reprodução digital | Netflix

Na elitista Jooshin High School, em que os melhores alunos ditam as regras, a chegada de Kang-ha (Lee Chae-min) e seu grupo desencadeia uma reviravolta. Com segredos e rivalidades emergindo, a hierarquia da escola é desafiada. Kang-ha se destaca no meio dos alunos, questionando os valores estabelecidos, enquanto seus colegas enfrentam uma batalha pelo poder. Em meio ao caos, a escola se transforma em um campo de batalha, onde destinos se entrelaçam e uma nova ordem pode surgir.

3. Apaixonada (11/06)

No filme “Apaixonada”, acompanhamos Bia retomar o curso da vida após situações inesperadas Imagem: Reprodução digital | Netflix

Esse filme brasileiro, inspirado no livro “Apaixonada aos 40”, de Cris Souza Fontês, conta a história de Beatriz (Giovanna Antonelli). Aos 40 anos, ela lida com a partida de sua filha Júlia (Rayssa Bratillieri), que vai morar no exterior, e, sem tempo para se recompor, recebe o pedido de divórcio de seu marido Alfredo (Danton Mello). Diante de tantas mudanças inesperadas, Bia se sente perdida, mas, com a ajuda dos amigos, começa a retomar o curso de sua vida. Com uma atmosfera leve, o filme retrata situações comuns do universo feminino.

4. Os Mistérios dos Guerreiros de Terracota (12/06)

O documentário “O Mistério dos Guerreiros de Terracota” mostra segredos descobertos por arqueólogos Imagem: Reprodução digital | Netflix

O primeiro imperador chinês, Qin Shihuangdi, que ordenou a construção da Grande Muralha, desejava manter na morte o mesmo poder e riqueza que possuía em vida. Para isso, ele construiu um enorme mausoléu, guardado por mais de oito mil guerreiros modelados artesanalmente em tamanho real, equipados com armaduras de bronze e armas letais. O documentário original da Netflix apresenta, por meio de dramatizações e relatos de arqueólogos, uma análise detalhada da história e dos mistérios que cercam os guerreiros de Terracota, desde sua descoberta há 50 anos.

5. A Academia do Sr. Kleks (19/06)

Em “A Academia do Sr. Kleks”, Ada descobre o poder da imaginação Imagem: Reprodução digital | Netflix

Inspirado no romance polonês de mesmo nome, o filme conta as aventuras de Ada (Antonina Litwiniak), neta de um renomado mestre da imaginação, que sempre buscou entender o que poderia ter acontecido com seu pai desaparecido. Ao aceitar o convite para estudar na misteriosa academia do Sr. Kleks, a jovem descobre o poder da imaginação e dos contos de fadas, aproximando-se cada vez mais dos segredos de sua família. Seus recém-descobertos poderes podem ser a chave para salvar a academia do perigo.