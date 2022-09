5 novidades que chegam na Netflix em outubro

Veja lista com os principais lançamentos do catálogo da plataforma de streaming

O mês de outubro chega trazendo mais séries, filmes e documentários ao catálogo da Netflix. Há produções para os mais variados gostos! Na categoria comédia, tem a produção brasileira “Esposa de aluguel” com o ator Caio Castro. Para quem deseja curtir algo em família, tem o longa “A Escola do Bem e do Mal”.​

Se você prefere séries de terror com bastante mistério, “O Clube da Meia-Noite” é uma ótima opção. Mas, caso deseje algo mais leve, pode optar por uma minissérie de romance, chamada “Recomeço”, ou conferir o documentário “Brasil 2002: Os Bastidores do Penta” e já entrar no ritmo da Copa do Mundo.

1. Brasil 2002: os Bastidores do Penta (03/10)

Brasil 2002: os Bastidores do Penta (Imagem: Reprodução/Netflix)

Para quem gosta de futebol, o novo documentário da Netflix mostra imagens e depoimentos inéditos dos personagens que fizeram parte do pentacampeonato do Brasil. Cenas com revelações dos jogadores que fizeram parte da seleção, como Ronaldo “Fenômeno”, Roberto Carlos, Cafu, Lúcio, entre outros, são mostradas na produção, além da concentração, do vestiário e das viagens do grupo.

Além disso, é possível acompanhar toda a trajetória da seleção, desde a derrota para a França, na Copa de 1998, até a classificação para a Copa na Coreia do Sul e no Japão. Com uma hora e meia de duração, o documentário tem direção e roteiro de Luis Ara e participação da futebolista Rosana dos Santos Augusto e dos jornalistas esportivos Juca Kfouri e Arnaldo Ribeiro.

2. O Clube da Meia-Noite (07/10)

O Clube da Meia-Noite (Imagem: Divulgação/Netflix)

A nova série de terror da Netflix conta a história de Ilonka (Iman Benson), que, para tratar um câncer, se muda para o Hospital Brightcliffe. Lá ela encontra diversos adolescentes com doenças terminais que se juntam todas as noites para compartilhar histórias de terror.

A produção é de Mike Flanagan, mesmo criador de “A Maldição da Residência Hill” e “Missa da Meia-Noite”. É baseada na obra de Christopher Pike de 1994. O elenco conta com Annarah Cymone, Aya Furukawa, Heather Langenkamp, Igby Rigney, Matt Biedel, Ruth Codd, Sauriyan Sapkota e William Chris Sumpter.

3. Esposa de Aluguel (11/10)

Esposa de aluguel (Imagem: Divulgação/Netflix)

A nova produção brasileira mostra a história de Luiz (Caio Castro), um homem de 30 anos que nunca se relacionou intensamente com uma mulher. Porém, após o último pedido de sua mãe controladora e com medo de ficar fora do testamento, ele resolve contratar uma esposa de aluguel, interpretada por Thati Lopes. O elenco conta ainda com Mariana Xavier, Polliana Aleixo, Danielle Winits, Bruna Louise e Gabi Lopes. O filme tem roteiro de Fil Braz, o mesmo de “Minha Mãe é uma Peça 3”.

4. A Escola do Bem e do Mal (19/10)

A Escola do Bem e do Mal (Imagem: Reprodução/Netflix)

O filme acompanha a dupla Sophie (Sophia Anne Caruso) e Agatha (Sofia Wylie), grandes amigas e com personalidades diferentes, que acabam em lados opostos ao entrar em uma escola encantada de vilões e heróis. Sophie ama contos de fada e sonha em ir embora do vilarejo em que mora, Agatha possui um visual mais sombrio e tem tudo para se tornar uma bruxa. A produção é baseada nos livros de Soman Chainani e tem direção de Paul Feig.

5. Recomeço (21/10)

Recomeço (Imagem: Reprodução/Netflix)

A nova minissérie romântica do streaming é composta por 8 episódios e mostra a história da americana Amy (Zoe Saldana), que se apaixona pelo italiano Lino (Eugenio Mastrandrea). Porém, ele tem problemas de saúde que podem separar os dois. A produção é baseada no livro de memórias homônimo escrito por Tembi Locke. O elenco conta com Danielle Deadwyler, Keith David, Kellita Smith, Judith Scott, Lucia Sardo, Paride Benassai e Roberta Rigano.