5 óleos para potencializar a nutrição dos cabelos 

Do argan ao coco, descubra como incluir esses aliados no cronograma capilar para conquistar fios mais brilhantes, macios e cheios de vida

A reposição de óleos naturais é fundamental para manter os fios saudáveis e sedosos Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Nutrir os cabelos com óleos é uma estratégia poderosa para restaurar a saúde e o movimento dos fios. Esses ativos ricos em ácidos graxos e vitaminas penetram profundamente na fibra capilar, reparando danos, melhorando a textura e garantindo um resultado duradouro. Segundo o hairstylist William Cruz, “cada óleo tem propriedades únicas e pode transformar o resultado do tratamento, mas é importante saber escolher a melhor opção para o seu tipo de cabelo”.

A seguir, o especialista explica como incluir cada um deles no seu ritual de beleza e quais produtos podem potencializar seus benefícios. Descubra estes 6 óleos para nutrir os cabelos!

1. Óleo de rícino – força e crescimento saudável

Com alta concentração de ácidos graxos e vitamina E, o óleo de rícino auxilia no fortalecimento da raiz e na redução da quebra, sendo ideal para cabelos finos, frágeis ou com queda acentuada. Também estimula a circulação no couro cabeludo, favorecendo o crescimento saudável. Pode ser usado como pré-shampoo ou em massagens no couro cabeludo para nutrir diretamente a raiz.

2. Óleo de argan – brilho instantâneo e toque sedoso

Indicado para todos os tipos de cabelo, especialmente os danificados por química ou calor excessivo, é rico em vitamina E e antioxidantes — o aliado ideal para devolver vida a fios opacos e desgastados. “Uma forma prática e eficiente de aproveitar esses benefícios é apostar na nova linha Efeito Glow Eu Amo Charming, que tem óleos de argan e coco, manteiga de karité e silicones, que nutrem, selam as cutículas, controlam o frizz e dão um brilho luminoso incrível”, indica o profissional.

3. Óleo de abacate – nutrição intensa e elasticidade

Riquíssimo em vitaminas A, D e E, além de ácidos graxos, é perfeito para cabelos cacheados, crespos ou muito ressecados, que precisam de uma nutrição mais densa e duradoura. Sua ação emoliente e antioxidante ajuda a melhorar a elasticidade dos fios, prevenindo a quebra.

O óleo de coco é ideal para nutrir cabelos ressecados por química, descoloração ou uso frequente de ferramentas de calor Imagem: AK_Graphic | Shutterstock

4. Óleo de coco – hidratação profunda e alinhamento

Com alto poder de penetração na fibra capilar, o óleo de coco ajuda a reduzir o frizz, restaurar a maciez e alinhar os fios. É indicado para cabelos ressecados por química, descoloração ou uso frequente de ferramentas de calor. “Costumo indicar a linha Cachos Incríveis, da Salon Opus, que hidrata, controla o frizz e devolve o brilho sem pesar. A linha ainda conta com o óleo de coco hidratante capilar, que pode ser usado como finalizador ou tratamento pré-lavagem, garantindo um resultado sedoso e saudável”, recomenda hairstylist William Cruz.

5. Blend de óleos – tratamento versátil e moderno

Quem prefere praticidade deve apostar em produtos multifuncionais que combinam óleos poderosos em uma textura leve, ideal para proteger contra o frizz, intensificar o brilho e dar um toque de maciez sem pesar. O blend pode ser usado tanto na etapa de nutrição do cronograma quanto no dia a dia como finalizador.

Dica extra

No cronograma capilar, a etapa de nutrição deve ser feita de 1 a 2 vezes por semana, intercalando com hidratação e reconstrução para manter o equilíbrio dos fios. Apesar de serem ricos em nutrientes, óleos puros aplicados diretamente nos fios ou no couro cabeludo podem causar acúmulo, deixar resíduos e até dificultar a penetração de outros ativos. “O ideal é apostar em fórmulas cosméticas que já combinem esses óleos em concentrações seguras e equilibradas, potencializando os benefícios sem pesar nos cabelos”, orienta o hairstylist.

Por Denyze Moreira