5 orações para o Dia do Martírio de São João Batista

A morte desse profeta bíblico é lembrada como um testemunho de sua fidelidade a Cristo

São João Batista foi um profeta bíblico e figura central no cristianismo Imagem: Luis Fraga | Shutterstock

Celebrado em 29 de agosto, o “Dia do Martírio de São João Batista” marca o evento em que João Batista foi decapitado a pedido de Herodíades. O motivo foi a repreensão dele ao casamento ilícito de Herodes com Herodíades, que era a esposa de seu irmão.

Durante uma festa, a filha de Herodíades, Salomé, realizou uma dança que agradou a Herodes, levando-o a oferecer a ela qualquer coisa que quisesse. Instigada pela mãe, Salomé pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes, relutantemente, concedeu o pedido.

O martírio de São João Batista é lembrado como um testemunho de sua fidelidade à verdade, à justiça e à sua missão de proclamar o arrependimento e preparar o caminho para Jesus Cristo.

Importância de São João Batista na fé cristã

São João Batista foi um profeta bíblico e figura central no cristianismo. Ele era conhecido por pregar a mensagem de arrependimento e batizar as pessoas como símbolo de purificação dos pecados. Filho de Isabel e Zacarias, ele nasceu de uma concepção milagrosa, uma vez que seus pais eram idosos e a mãe era estéril.

Desde o início de sua vida, ele foi destinado a desempenhar um papel especial, chamando as pessoas a se voltarem para Deus e prepararem seus corações para a vinda do Messias. Um dos momentos mais marcantes, foi o batismo de Jesus nas águas do rio Jordão. Esse ato é visto como o início do ministério público do Filho de Deus e marca um momento crucial na história da salvação cristã.

Orações para o Dia do Martírio de São João Batista

A seguir, confira algumas orações para fazer no Dia do Martírio de São João Batista!

1. Oração para obter perdão

São João Batista, voz que clama no deserto, ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas, para que eu me torne digno do perdão Daquele que Vós anunciastes. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós. Amém.

2. Oração para obter uma graça

Bendito seja São João Batista, que anunciou com firmeza e fé a vinda do Messias! Sede, ó São João, nosso fiel intercessor, em nossas necessidades e projetos. Concedei-nos, Senhor Jesus, pelos méritos de São João Batista, os dons que nos faltam para maior perseverança e paz em nossas vidas. Amém.

Oração podem ser feitas a São João Batista para guiar caminhos Imagem: Nastyaofly | Shutterstock

3. Oração para guiar os caminhos

São João Batista, voz que clama no deserto: “Endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias”, ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas para que eu me torne digno do perdão Daquele que vós anunciastes com estas palavras: “Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo”. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós. Amém.

4. Oração a São João para alcançar graças e proteção

Ó, glorioso São João Batista, príncipe dos profetas, precursor do divino redentor, primogênito da graça de Jesus e da intercessão de sua santíssima mãe, que fostes grande diante do Senhor, pelos estupendos dons da graça de que fostes maravilhosamente enriquecido desde o seio materno, e por vossas admiráveis virtudes, alcançai-me de Jesus, ardentemente vos suplico, que me dê a graça de o amar e servir com extremado afeto e dedicação até a morte.

Alcançai-me também, meu excelso protetor, singular devoção à Virgem Maria Santíssima, que por amor de vós foi com pressa à casa de vossa mãe Isabel, para serdes livre do pecado original e cheio dos dons do Espírito Santo. Se me conseguirdes estas duas graças, como muito espero de vossa grande bondade e poderoso valimento, estou certa de que, amando até a morte a Jesus e a Maria, salvarei minha alma e no céu convosco e com todos os anjos e santos amarei e louvarei a Jesus e à Maria entre gozos e delícias eternas. Amém!

5. Oração contra os inimigos

Meu querido e adorado São João Batista, preciso de toda proteção e forças para lutar contra os inimigos que querem me causar mal e fazer o mesmo à minha família. Peço com devoção a Deus Pai, Jesus e Maria, pois sei que, em sua infinita bondade, você não fará com que ninguém me magoe ou machuque, mesmo estando sendo perseguido.

Seu poder e seus milagres são tão poderosos, que nada nem ninguém poderá derrubá-lo; por isso, coloca meu nome em seu caminho de orações. Os meus inimigos são mais fortes do que parecem, o que não me permite disposição e ter armas para enfrentá-los sozinha, Senhor!

Mártir do mundo e mestre da verdade, por minhas virtudes, merecimentos e dedicação ao bem, peço a luz da Santíssima Mãe e de Jesus Cristo, para fechar o corpo por sua bondade, sua amizade e seu afeto.

Confiarei em você meu destino como a força das águas do rio Jordão e assim não terei a ânsia da dúvida da resolução dos meus problemas nem terei medo de nada. Uma palavra de valimento sua é mais do que suficiente para eu sentir um enorme alívio e tirar de mim todo o medo e a apreensão das palavras e das ações daqueles que pensam que podem me prejudicar. Amém.