5 parques nacionais para conhecer no Brasil

Veja opções de lazer e turismo nos cenários naturais mais deslumbrantes do país

Chapada Diamantina – Bahia Imagem: Shutterstock

Entre florestas tropicais, chapadas, cachoeiras, recifes e cânions, os parques nacionais brasileiros protegem a riqueza de biomas e paisagens do nosso país e mostram que o turismo pode andar de mãos dadas com a preservação ambiental. A seguir, conheça alguns deles!

1. Chapada Diamantina – Bahia

Um dos parques naturais mais conhecidos do país é a Chapada Diamantina, destino dos amantes da natureza e do turismo de aventura. Localiza-se em uma região de serras repleta de rios, que culminam em belíssimas cachoeiras e inúmeras piscinas naturais. Foi criado em 1985 e abrange os municípios de Andaraí, Ibicoara, Iramaia, Itaetê, Lençóis, Mucugê e Palmeiras. A região concentra as maiores altitudes do Nordeste, chegando a 2.033 metros no Pico do Barbado. A vegetação mescla espécies da caatinga e da flora serrana.

Atrativos naturais

Prepare-se para as fotos, pois os atrativos naturais são muitos: poços de águas límpidas (como o Poço Azul e o Poço Encantado), exuberantes cachoeiras, grutas e inúmeras trilhas a serem percorridas. Um dos passeios mais famosos é a visitação à Cachoeira da Fumaça, considerada uma das maiores quedas d’água do Brasil e um dos mais belos cenários da Chapada Diamantina. Pode ser visitada por trilhas que a acessam tanto por baixo quanto por cima. Mas é necessário atenção antes de reservar o passeio: o trajeto de cima possui 12 km de ida e volta e roteiro com duração de um dia.

Como chegar

Para quem visita o parque pela primeira vez é recomendado ficar em Lençóis, por ser a cidade com mais infraestrutura. A partir dali a visitação pode ser feita de carro. Vale a pena alugar um veículo ou contratar os serviços de uma agência.

2. Parque Nacional Marinho – Fernando de Noronha (PE)

Fernando de Noronha – Pernambuco (Imagem: Shutterstock)

Com nada menos que algumas das praias mais bonitas do mundo, Fernando de Noronha é um santuário ecológico a cerca de 370 km da costa brasileira. E o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha protege algo em torno de 70% desse arquipélago. São piscinas naturais, trilhas e praias banhadas por um mar que vai do azul turquesa ao verde esmeralda, além de uma vasta biodiversidade marinha e terrestre.

Beleza das piscinas naturais

Destaque para a belíssima Baía do Sancho, acessada de barco ou através de uma escadaria no rochedo. Com vista de cartão-postal para o Morro Dois Irmãos, a Baía dos Porcos é muito procurada para snorkeling, pois ali surgem piscinas naturais repletas de peixes coloridos na maré baixa. Já a Baía dos Golfinhos é fechada para visitantes, porém, do alto de seu mirante é possível avistar grupos de golfinhos em um verdadeiro espetáculo da natureza.

Área de alimentação e descanso de tartarugas marinhas, tubarões e outros tantos animais, a Baía do Sueste abriga o único mangue de ilhas oceânicas do Atlântico Sul e áreas para o mergulho superficial. O parque nacional guarda ainda pontos de mergulho autônomo, ilhas secundárias que podem ser avistadas em passeios de barco e sítios históricos. Para acessar esses atrativos é preciso adquirir um ingresso, válido por 10 dias. Alguns deles exigem também agendamento prévio.

Como chegar

Há voos diretos entre Recife e Fernando de Noronha operados pela Azul e pela Gol. O voo dura em média uma hora.

3. Parque Nacional do Iguaçu – Paraná

O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu, é considerado um Patrimônio Natural da Humanidade. Com 185 hectares, é também a maior área de proteção da Mata Atlântica do Brasil. Parada obrigatória na cidade paranaense de Foz do Iguaçu, proporciona uma das experiências mais enriquecedoras do território nacional, com uma imersão em um mundo de águas e verde.

Espetáculo da natureza

O lugar também é porta de entrada para descobrir as Cataratas do Iguaçu pelo lado brasileiro. O conjunto de 275 quedas d’águas que chegam a até 80 metros de altura é um verdadeiro espetáculo da natureza. Recentemente, inclusive, foi eleito como a 7ª principal atração do mundo pelo Tripadvisor.

Com vazão média de 1,5 milhão de litros de água por segundo, a imensidão da natureza na atração mais famosa do destino pode ser explorada por caminhadas entre as passarelas, plataformas e mirantes do parque. O grande destaque fica por conta da Garganta do Diabo, a queda principal, com 700 metros de comprimento e um volume de água impressionante.

Como chegar

O Parque Nacional do Iguaçu está localizado a 13 quilômetros do centro de Foz do Iguaçu. Ali, é possível fazer o trajeto alugando um carro, de táxi ou uber, ou então com um transfer das agências de viagens. Dentro do parque, a locomoção é feita em ônibus panorâmicos.

4. Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses – Maranhão

Lençóis Maranhenses – Maranhão (Imagem: Shutterstock)

Considerado um dos destinos mais diferenciados do Brasil, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses contempla dunas com lagoas de águas cristalinas. Para percorrer o terreno é recomendado a utilização de veículos 4×4 credenciados. A aventura é garantida! O parque abriga espécies do cerrado, da caatinga e da Amazônia, e contempla ecossistemas como a restinga, o manguezal e as dunas. A área abrange três municípios maranhenses: Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz.

Opções de lazer

O período ideal para visitação é de maio a agosto, logo que termina a estação chuvosa, o que faz com que as lagoas estejam mais cheias e deslumbrantes. No parque é possível nadar e fazer caminhadas, ou simplesmente contemplar a exuberância da natureza ao redor. Em Barreirinhas pode-se fazer o circuito da Lagoa Azul, o atrativo mais procurado na região, que contempla também visitas à Lagoa da Preguiça, Lagoa da Esmeralda e Lagoa do Peixe, que se mantém com água ao longo de todo o ano, inclusive na estação seca.

Como chegar

É possível chegar ao parque pelas cidades de Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão, Humberto de Campos e Primeira Cruz através da rodovia MA-402. Para ter acesso aos lençóis maranhenses é necessário entrar a pé ou com veículos 4×4.

5. Parque Nacional da Serra dos Órgãos – Rio de Janeiro

A região serrana do Rio de Janeiro guarda inúmeras belezas, e algumas das paisagens mais estonteantes estão no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Ele engloba 20 mil hectares entre Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapimirim e, em plena área de Mata Atlântica, abriga mais de 2.800 espécies de plantas e centenas de animais, incluindo muitas espécies endêmicas.

Trilhas mais famosas

O terreno acidentado e as impressionantes formações rochosas fazem da Serra dos Órgãos um dos melhores lugares do Brasil para praticar esportes de montanha, como escalada e rapel. O parque também tem a maior rede de trilhas do país, com mais de 200 km de caminhos em todos os níveis de dificuldade.

A mais famosa é a Travessia Petrópolis-Teresópolis, que liga as duas sedes e conta com 30 km pela parte alta das montanhas e vistas panorâmicas para a imensidão da Serra dos Órgãos. O caminho completo costuma ser percorrido em três dias e é recomendado o acompanhamento de um guia especializado.

Já o Dedo de Deus é o cenário mais icônico do parque, com um formato que lembra um dedo indicador apontado para cima. No total, são mais de 130 vias de escalada em todo o parque, incluindo as da Agulha do Diabo e da Pedra do Sino. A Serra dos Órgãos conta ainda com grutas, cachoeiras, poços naturais para banho e nascentes.

Como chegar

A entrada principal do parque fica na área urbana de Teresópolis, com acesso bem sinalizado. Mas também há acessos em Petrópolis e Guapimirim. A partir do Rio de Janeiro, é fácil chegar a Petrópolis (a cerca de 60 km de distância) ou a Teresópolis (a 80 km) de carro ou ônibus.

Texto originalmente publicado na revista Qual Viagem (Edição 104, Ano 8, Outubro 2022).