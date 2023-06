5 partes do corpo em que gatos gostam de receber carinho

Veja como deixar o seu bichano mais feliz e fortaleça o vínculo entre vocês

A maioria dos gatos aprecia carinhos suaves na cabeça Imagem: Ground Picture | Shutterstock

O gato é um animal que tem a reputação de ser independente, mas isso não significa que ele não gosta de receber carinho. Na verdade, muitos deles adoram ser acariciados e receber atenção dos seus tutores. Isso acontece porque eles são animais sociais e possuem uma conexão emocional com quem cuida deles.

O carinho é uma forma de estabelecer e fortalecer o vínculo afetivo. Quando um gato recebe essa atenção, ele percebe que é amado e cuidado, o que ajuda a fortalecer a relação com o seu tutor. Além disso, o toque suave e as carícias proporcionam uma sensação de relaxamento e prazer para os bichanos. Inclusive, com o carinho, eles podem ronronar, indicando que estão felizes.

Benefícios do carinho

Os gatos têm uma pele extremamente sensível e cheia de receptores táteis. O toque gentil estimula esses receptores, proporcionando uma experiência sensorial agradável para o pet. Carícias suaves na cabeça, pescoço e costas podem até mesmo liberar endorfinas, substâncias químicas que promovem sensações de bem-estar.

Áreas para fazer carinho

A seguir, confira algumas partes do corpo que muitos gatos costumam gostar de receber carinho:

1. Cabeça

A maioria dos gatos aprecia carinhos suaves na cabeça, principalmente na região das orelhas e ao redor do rosto. Muitos deles adoram receber “coçadinhas” atrás das orelhas e entre os olhos.

2. Pescoço

A área do pescoço é uma região favorita para muitos bichanos. Eles costumam gostar de ser acariciados na parte de trás do pescoço e na base das orelhas.

Os gatos adoram receber carinho no queixo (Imagem: PHOTOCREO Michal Bednarek | Shutterstock)

3. Queixo

Carícias suaves sob o queixo também são populares entre os felinos. Esfregar suavemente essa região do gato pode ser uma ótima maneira de demonstrar afeto.

4. Costas

Muitos gatos desfrutam de carinho nas costas, especialmente ao longo da coluna vertebral. Aplique pressão suave com as pontas dos dedos, fazendo movimentos lentos de cima para baixo.

5. Barriga

Nem todos gostam de receber carinho na barriga, mas alguns adoram quando se sentem à vontade. Se o seu gato estiver relaxado e confiante, tente acariciar suavemente a barriga dele. No entanto, esteja atento a qualquer sinal de desconforto, pois alguns deles podem considerar essa região sensível.

Fique atento

Lembre-se de que cada gato é único e pode ter preferências individuais. Observe as reações dele para determinar quais áreas do corpo ele mais gosta de receber carinho. Respeite sempre os limites do seu pet e pare imediatamente se ele mostrar desconforto ou desinteresse.