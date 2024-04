5 passos para hidratar os cabelos em casa

Veja como recuperar a saúde e a beleza dos fios de maneira simples

Hidratação regular mantém os cabelos saudáveis, macios e brilhantes Imagem: Inside Creative House | Shutterstock

A hidratação dos cabelos em casa desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde capilar e na promoção de fios fortes, brilhantes e sedosos. Ao longo do tempo, fatores como exposição ao sol, uso frequente de ferramentas térmicas, coloração e até mesmo a poluição do ambiente podem causar danos aos cabelos, deixando-os secos, quebradiços e sem vida. Assim, a hidratação é essencial para repor a umidade perdida, nutrir os fios e restaurar sua vitalidade.

Confira, a seguir, 5 passos simples para fazer hidratação no cabelo em casa!

1. Lave bem os cabelos

Antes de aplicar qualquer produto de hidratação, lave bem os cabelos para remover impurezas e resíduos de outros produtos. Use um shampoo adequado para o seu tipo de fio e massageie suavemente o couro cabeludo. Enxágue completamente e repita o processo se necessário.

2. Remova a umidade com uma toalha

Após lavar, retire o excesso de água dos cabelos com uma toalha. Evite esfregar vigorosamente para não danificar os fios. O ideal é pressionar suavemente a toalha contra o cabelo, absorvendo a umidade sem causar fricção.

Aplique o produto mecha por mecha para uma hidratação uniforme e eficaz Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

3. Espalhe o produto mecha por mecha

Escolha um produto de hidratação de qualidade e aplique-o mecha por mecha, começando pelas pontas e subindo em direção às raízes. Certifique-se de distribuir o produto de forma uniforme por todo o cabelo, garantindo que os fios recebam a hidratação necessária.

4. Aguarde o tempo e enxágue

Após aplicar o produto, siga as instruções do fabricante quanto ao tempo de ação. Em geral, deixe agir por cerca de 15 a 30 minutos para que os nutrientes penetrem nos fios e proporcionem uma hidratação profunda. Depois, enxágue abundantemente com água morna ou fria, removendo completamente o produto dos cabelos.

5. Seque os cabelos

Por fim, seque os cabelos delicadamente com uma toalha ou utilize um secador em temperatura baixa. Evite o calor excessivo, pois pode ressecar os fios.