5 passos para limpar as patas do cachorro após o passeio

A prática é importante para manter a higiene e o bem-estar do seu animal de estimação

Na hora de higienizar as patinhas do seu cão, é importante utilizar apenas produtos indicados para pets Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock

Os cachorros são animais ativos por natureza e precisam de atividade física regular para manter uma boa saúde. O passeio, por exemplo, proporciona a oportunidade de eles se exercitarem, correrem, farejarem e explorarem o ambiente ao seu redor. “Com a população vivendo verticalmente, sem espaço suficiente para os cães se exercitarem, o passeio se torna primordial”, explica a veterinária Caroline Moretti, sócio-fundadora e diretora-geral do Grupo Vet Popular.

Maior conscientização sobre higiene e limpeza

A pandemia da COVID-19, em especial, trouxe consigo uma maior conscientização sobre a importância da higiene e limpeza em todos os aspectos da vida cotidiana. Isso inclui não apenas a higiene pessoal, mas também os cuidados com a limpeza em casa e, consequentemente, com as patas dos cachorros.

“Logo no começo da pandemia, quando não havia ainda tantos produtos para higiene rápida próprios para pets, tivemos casos de cães e gatos que lamberam as patas que estavam com álcool e se intoxicaram. Casos de alergias e queimaduras por água sanitária ou sabão não enxaguado corretamente também ocorreram”, explica Caroline Mouco Moretti.

Por isso, para limpeza das patinhas dos bichinhos, ela recomenda o uso de produtos próprios para animais. “Estes que são testados e aprovados, com riscos minimizados. Pets, assim como crianças, devem sempre manter distância de produtos de limpeza”, acrescenta a veterinária.

Importância da limpeza das patas

Durante o passeio, as patas do cachorro entram em contato com diferentes superfícies, como grama, terra, calçadas e possivelmente substâncias indesejáveis, como fezes de outros animais ou produtos químicos presentes nas ruas. Logo, limpá-las é fundamental para ajudar a evitar a propagação de sujeira e germes dentro de casa que podem prejudicar tanto a saúde da família quanto a do cãozinho.

Antes de começar a limpeza, verifique se há alguma ferida, corte ou objeto preso nas patas do seu cachorro (Imagem: algae | Shutterstock)

Como limpar as patas do cachorro

Incorporar a limpeza das patas do seu cachorro à rotina pós-passeio é uma maneira simples, mas eficaz, de garantir a saúde e o bem-estar do seu companheiro de quatro patas. Veja como fazê-la!

1. Tenha à disposição materiais adequados

Prepare uma bacia ou pia com água morna, uma toalha limpa, shampoo específico para cães ou uma solução suave de limpeza (recomendada pelo veterinário) e, se preferir, lenços umedecidos próprios para pets.

2. Examine as patas

Antes de começar a limpeza, verifique se há alguma ferida, corte ou objeto preso nas patas do seu cachorro. Caso encontre algo incomum, procure orientação veterinária.

3. Limpeza

Molhe uma toalha limpa ou uma esponja na água morna e passe nas patas do cachorro. Certifique-se de que a água não esteja muito quente para evitar desconforto para o animal. Limpe entre os dedos e sob as almofadas. Se desejar, use o lenço umedecido.

Se necessário, aplique um pouco de shampoo próprio para cães nas patas do seu cachorro. Esfregue suavemente entre os dedos e nas almofadas plantares para remover a sujeira e resíduos.

Faça o enxágue com água limpa para remover o shampoo. Certifique-se de retirar todo o produto para evitar possíveis irritações na pele.

4. Seque bem

Após a limpeza, seque completamente as patas do cachorro com uma toalha seca. A umidade residual pode causar irritação ou até mesmo infecções.

5. Verifique sinais de desconforto

Durante a limpeza, observe a reação do seu cachorro. Se ele mostrar sinais de desconforto, como dor ou irritação, pare a limpeza e consulte um veterinário.

Lembrando que a frequência da limpeza das patas varia de acordo com o estilo de vida do cachorro. Ademais, caso tenha dúvidas ou precise de orientações específicas para o seu pet, é sempre recomendado consultar um veterinário.