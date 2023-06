5 peças que não podem faltar na sua mala de inverno

Especialista indica peças coringas para uma viagem com destinos mais frios

Monte a sua mala com peças coringas Imagem: Art_Photo | Shutterstock

Para muitas pessoas, a chegada do inverno representa o momento ideal para fazer viagens curtas ou aproveitar o final de semana no campo ou interior. No entanto, durante toda a preparação, um dos quesitos que costuma quebrar a cabeça da maioria dos viajantes é fazer as malas, afinal compor uma bagagem completa e sem volume é quase impossível com as roupas de frio.

“Qual blusa levar? Casaco pesado ou um cardigan? Calça ou vestido? Quantas roupas devo levar? Esses e outros tantos questionamentos fazem parte do processo na hora de montar a mala, mas sempre gosto de reforçar que as modelagens clássicas e os acessórios típicos dessa época de outono/inverno são os melhores amigos dessas ocasiões”, diz Indira Magalhães, coordenadora de estilo da Caedu.

A fim de tornar essa tarefa mais fácil, a especialista indica 5 peças certeiras para você se aquecer e arrasar nas combinações durante esses dias. Veja!

1. Casacos com cores neutras

Para uma viagem confortável, o casaco é um item indispensável, mas muitas pessoas não sabem qual modelo levar. De acordo com Indira Magalhães, a escolha vai variar de acordo com o estilo individual, mas investir em cores mais frias ou terrosas é uma opção mais correta.

“Tenha um casaco de cor neutra e garanta um resultado positivo, independentemente dos outros elementos. O modelo de sherpa, por exemplo, em alta nessa temporada, cabe tanto com um estilo mais street como para um mais romântico ou casual. Para quem gosta de um tecido mais marcante, vale apostar no suede”.

2. Modelagens com cortes clássicos e retos

É muito comum, na temporada de frio, o destino das viagens ser algum local considerado mais romântico e chique. É justamente nesses momentos que os cortes mais clássicos e retos entram em cena. “Calças mais estruturadas e com lavagem escura são sempre uma escolha assertiva na hora de montar a mala de viagem. Tecidos mais firmes permitem que a peça não amasse e sirva de base para todo tipo de sobreposição. Mas, se a aposta for em outros tons, sempre sugiro o cinza ou marrons, que são fáceis de combinar. Vale também apostar em moletons […]”, diz a profissional.

Blusas com gola alta ajudam a compor looks estilosos (Imagem: indira’s work | Shutterstock)

3. Blusas de manga longa e tricot

Queridinhas durante essa época do ano, as blusas de manga longa, conhecidas como “segunda pele”, além de protegerem, também podem dar ao look outra cara. “Para sair do óbvio, recomendo investir em uma mescla de tonalidades ou até de estampas para fazer uma sobreposição. Seja com camisetas ou com macacões ou salopetes, elas dão um toque de delicadeza para a combinação. Para os dias mais gelados, use desses modelos junto de tricots onde a gola alta fique a mostra, esse detalhe simples faz toda diferença no final”, indica a coordenadora de estilo da Caedu.

4. Lenços

Prático e compacto, o lenço, além de não ocupar espaço na mala, é um dos principais recursos para dar aquele toque especial à combinação. “Um acessório tão simples, mas que faz a diferença. Na hora de escolher um para chamar de seu, dê preferência para os modelos de lã ou cashmere, pois deixam o pescoço quentinho. Com uma variedade ampla de estampas, a escolha pode ser feita de acordo com o estilo de cada um: cores mais rosadas para as românticas, tonalidade de off-white e verde para as monocromáticas e estampado para as modernas”, indica Indira Magalhães.

5. Vestido longo

Para quem, apesar do frio, não abre mão de usar um bom vestido, vale apostar nas versões longas ou midis. “Modelagens fluídas são uma boa opção, pois, dependendo dos acessórios e do calçado, podem ser usados tanto em eventos diurnos, como noturnos. Minha dica é optar por modelos com fundo escuro e de preferência de manga longa, pois garantem uma proteção extra contra as temperaturas mais baixas”, compartilha a especialista.

Indira Magalhães ainda completa dando dicas de looks completos com vestido. “O primeiro pode ser usado em um jantar durante a viagem, mesclando uma bota de cano mais alto e uma jaqueta de cor neutra, já o outro pode ser composto por um tênis liso ou um loafer, acompanhado de um lenço como sobreposição, perfeito para um passeio durante o dia”, finaliza a profissional.

Por Carolina Miranda