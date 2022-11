5 perguntas sobre maneiras de se alimentar

Nutricionista responde questões sobre alimentação e dá dicas para ter hábitos saudáveis

A alimentação influencia na qualidade de vida Imagem: Shutterstock

A alimentação influencia não somente no peso, mas também na qualidade de vida. Isso porque, ao consumirmos determinados alimentos, podemos contribuir para o desenvolvimento de doenças ou ajudar a preveni-las. A seguir, a nutricionista Roberta Stella responde alguns questionamentos sobre hábitos alimentares.

1. Chá-verde emagrece? Existem outros chás que auxiliam no emagrecimento?

O antioxidante chamado catequina é o grande responsável pela fama emagrecedora do chá-verde. Entretanto, há vários estudos sendo realizados com resultados conflitantes. O que se sabe é: somente o chá-verde não pode levar os méritos pelo emagrecimento.

Para emagrecer com saúde, e deixando hábitos alimentares errôneos para trás, é necessário mudar o comportamento, ingerir alimentos mais saudáveis e diminuir os menos adequados. E, claro, se possível, aumentar a prática de atividade física. Emagrecer é uma questão de mudança de hábitos, e não é um alimento que irá levar ao resultado desejado.

2. Qual a diferença entre alimentos que são consumidos logo após a colheita na horta e aqueles que ficam em conserva em supermercados?

Quanto mais fresco e menor o processo de industrialização, mais os nutrientes dos alimentos serão preservados. As conservas, normalmente, têm maior teor de sódio, pois ele aumenta o tempo de prateleira (prazo de validade) do alimento.

O sódio precisa ser controlado, pois a alta ingestão desse mineral está relacionada com o desenvolvimento de hipertensão arterial (pressão alta). Além do aspecto nutricional, tem os sensoriais (cor, cheiro, sabor) que influenciam na aceitação dos alimentos, sendo que a menor manipulação deles preserva as características sensoriais.

Temperar os alimentos com ervas frescas é mais saudável (Imagem: Shutterstock)

3. Quais os malefícios dos temperos industrializados?

Os temperos industrializados apresentam elevada quantidade de sódio que está relacionada com o desenvolvimento de hipertensão arterial. Sabendo disso, é importante buscar alternativas como as ervas frescas, reduzindo a quantidade de sódio na alimentação.

4. Como fracionar as refeições ao longo do dia? O que deve ser ingerido em cada momento?

É importante se alimentar a cada 3 ou 4 horas. Dessa maneira, recomenda-se fazer 5 refeições por dia (café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar). Cada refeição possui alimentos típicos e essa variedade alimentar é que leva a atingir a recomendação de todos os nutrientes (carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais).

A seguir, veja lista de alimentos que podem fazer parte das refeições (não precisa consumir todos na mesma refeição, mas são opções para cada período).

Café da manhã: leite desnatado, queijos magros (ricota, cottage), peito de peru fatiado, margarina light, pão integral, suco de fruta, fruta in natura, geleia sem adição de açúcar (diet).

leite desnatado, queijos magros (ricota, cottage), peito de peru fatiado, margarina light, pão integral, suco de fruta, fruta in natura, geleia sem adição de açúcar (diet). Lanches: fruta, suco natural, barrinha de cereais, iogurte light, torrada integral, água de coco.

fruta, suco natural, barrinha de cereais, iogurte light, torrada integral, água de coco. Almoço e jantar: arroz, feijão, carne grelhada, verduras, legumes, suco de fruta natural e fruta.

5. Existe uma dieta que seja boa para todas as pessoas?

A melhor maneira de se alimentar é não fazendo restrições alimentares, aprendendo como comer todos os alimentos. Assim, seja qual for o objetivo (emagrecer, manter ou ganhar peso), a reeducação alimentar irá incentivar a ingestão de todos os grupos alimentares com equilíbrio. Além disso, por meio dela, gradualmente ocorre a mudança de hábito, e não há uma mudança brusca – o que, normalmente, desmotiva a longo prazo.