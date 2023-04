5 petiscos rápidos para fazer no feriado

Aprenda a preparar opções saborosas para aproveitar com os amigos

Batata rústica Imagem: Kolpakova Svetlana

| Shutterstock

Os petiscos são uma excelente opção para saciar a fome enquanto se aproveita o feriado. Simples de fazer, podem ser preparados em poucos minutos e são ideais para servir em todas as ocasiões. Isso porque eles caem bem com diferentes tipos de drinks e ainda podem ser feitos em casa. A seguir, confira 5 receitas deliciosas para você surpreender os amigos!

Batata rústica

Ingredientes

3 batatas

1 colher de chá de alho descascado e amassado

Sal, páprica defumada pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Lave as batatas em água corrente e corte no formato de canoas. Com a ajuda de um pano, seque-as e as disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Regue as batatas com azeite, tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica defumada, alho e orégano e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Minipizza de torrada

Ingredientes

4 pães franceses cortados em rodelas

1 xícara de chá de molho de tomate

200 g de queijo muçarela

200 g de presunto

1 tomate cortado em rodelas

Orégano a gosto

Azeite para regar

Modo de preparo

Passe as fatias de pão sobre o molho de tomate. Coloque em uma forma e disponha o queijo e o presunto sobre as fatias de pão e cubra com as rodelas de tomate. Polvilhe com orégano e regue com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Anel de cebola (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Anel de cebola

Ingredientes

4 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

2 xícaras de chá de farinha de trigo

200 ml de leite

1 ovo

Sal e orégano a gosto

Óleo para fritar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as cebolas, cubra com água e adicione um fio de óleo. Deixe de molho por 20 minutos. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque o ovo e bata com um garfo. Junte o leite e misture bem. Tempere com sal e orégano. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Descarte a água das cebolas e passe as rodelas no leite com ovo e na farinha de trigo. Coloque na panela e, com a ajuda de uma escumadeira, frite até dourar. Repita o processo com todas as rodelas de cebola e sirva em seguida.

Bolinho de arroz com calabresa

Ingredientes

3 xícaras de chá de arroz cozido

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de chá de calabresa picada

picada Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o arroz, a farinha de trigo e o queijo ralado e mexa até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, abra na palma da mão e recheie com a calabresa. Modele no formato de uma bolinha e repita o processo com toda a massa. Unte uma assadeira com azeite e disponha os bolinhos sobre ela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.

Canapé de queijo com manjericão

Ingredientes

150 g de queijo minas amassado

1 dente de alho descascado e amassado

1/2 xícara de chá de maionese

1 colher de chá de manjericão picado

8 tomates-cerejas fatiados

2 colheres de sopa de nozes picadas

15 fatias de pão de fôrma

Manjericão picado para polvilhar

Modo de preparo

Retire as cascas das fatias de pão, corte em quatro pedaços iguais e reserve. Em um recipiente, coloque o queijo, o alho, o manjericão, a maionese, as nozes e misture bem. Passe a mistura sobre as fatias de pão e disponha os tomates sobre elas. Polvilhe com manjericão e sirva em seguida.