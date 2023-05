5 podcasts que incentivam a educação respeitosa

Conheça conteúdos que ensinam sobre o método de educação baseado no cuidado e na empatia

Educação respeitosa favorece a comunicação e a compreensão entre os responsáveis e os seus filhos Imagem: Ground Picture | Shutterstock

A educação respeitosa, também conhecida como “disciplina positiva”, é um termo relativamente novo e que tem ganhado visibilidade entre pais e responsáveis. Nascido em oposição a uma educação autoritária e que preza a obediência hierárquica, o estilo busca formas de romper padrões que desconsideram o desenvolvimento infantil, como as típicas frases “engole o choro” e “levanta que nem doeu”.

Oferecendo aos responsáveis novas possibilidades de se relacionarem com os filhos, a abordagem prioriza uma educação mais empática e a construção de um relacionamento saudável com os pequenos, mesmo em ambientes em que os adultos reproduzem comportamentos nocivos. Por isso, confira a seguir 5 podcasts para você aprender mais sobre o tema. Veja!

1. Educar para a Vida

Podcast “Educar para a Vida” debate sobre os desafios na educação infantil (Imagem: Reprodução Instagram | @psicologatalitacabral)

Criado pelas psicólogas e educadoras parentais Talita Cabral e Leticia Silvério, o programa traz os desafios de se educar um filho para a vida. Com áudios de no máximo 30 minutos, disponíveis semanalmente, as profissionais discutem temas como: os pilares da disciplina positiva, as linguagens do amor das crianças e como lidar com o respeito, tudo isso de forma prática e simples para você aplicar no seu dia a dia.

Onde ouvir: Spotify.

2. Mães e abraços

Podcast “Mães e Abraços” aborda temas como sobrecarga materna e ansiedade (Imagem: Reprodução Instagram | @callinesalim)

Apresentado pela psicologa Calline Salim e pela neuropsicopedagoga Beatriz Montenegro, o podcast fala sobre a educação dos filhos e o desenvolvimento pessoal. Com a participação de convidadas, as profissionais debatem temas como a sobrecarga materna, alimentação respeitosa e a ansiedade. Além disso, compartilham as suas experiências e os seus desafios como mães.

Onde ouvir: Spotify, Apple Podcasts e YouTube.

3. Tenda Materna

Podcast “Tenda Materna” fala sobre o relacionamento entre pais e filhos (Imagem: Reprodução Instagram | @tendamaterna.podcast)

Produzido por Maíra Soares, mentora de mães e educadora parental, e a psicóloga Clarissa Yakira, o programa tem em média 1 hora cada episódio e abre espaço para que mães e convidados debatam sobre diversos temas relacionados à educação infantil, incluindo culpa materna e relação com os filhos. Ao longo dos episódios, as apresentadoras também incentivam as mulheres a buscarem um olhar único para o seu jeito de maternar.

Onde ouvir: Spotify, Apple Podcasts, YouTube e Sound Cloud.

4. Escola da Mãe Moderna

Podcast “Escola da Mãe Moderna” discute sobre a educação infantil na era digital (Imagem: Reprodução digital | Spotify)

Apresentando aos ouvintes um novo olhar sobre a educação e a carreira, o podcast criado por Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar, e Tatiane Tozzi, coaching para mulheres, conta com mais de 134 episódios e aborda, sobretudo, assuntos relacionados a criação dos filhos na era digital. Arrependimento materno, exposição na internet, inteligência emocional e as crianças do século XXI são alguns dos temas discutidos no programa.

Onde ouvir: Spotify, Anchor, YouTube, Apple Podcasts e Google Podcasts.

5. Mães Imperfeitas

Podcast “Mães Imperfeitas” promove debates sobre a educação sem violência (Imagem: Reprodução Instagram | @monalizza.erlacher)

Com foco na educação sem violência, o podcast apresentado por Monalizza Erlacher, educadora parental, proporciona um debate reflexivo sobre como é possível criar crianças sem gritos, chantagens e castigos. Com episódios de no máximo 25 minutos, assuntos como separação e divórcio, cantinho do pensamento e isolamento infantil são tratados de forma leve e descontraída.

Onde ouvir: Spotify.