5 posições de yoga para iniciantes

Veja como a prática ajuda a promover mais saúde e qualidade de vida

A prática de yoga traz benefícios não apenas à saúde física, como também à saúde mental Imagem: LTim | Shutterstock

Com mais de 5 mil anos de história, o yoga, originário da Índia, transcende fronteiras, promovendo saúde e qualidade de vida. Essa prática milenar continua a ser um guia para milhares de pessoas, unindo mente, corpo e espírito na busca do equilíbrio e bem-estar.

Diante dos problemas da vida moderna, cada vez mais a prática tem sido buscada por pessoas de várias idades, mas, de acordo com o professor de yoga, naturopata e entusiasta por saúde e bem-estar Ravi Kaiut, é preciso saber usar o yoga para realmente mudar de vida.

“O yoga é, sem dúvidas, uma ferramenta muito importante para ter uma vida mais saudável e com mais qualidade, mas muitas pessoas acabam usando essa ferramenta de forma errada, por exemplo, escolhendo um método ineficaz, que não é adaptado à atualidade e não foca nas bases científicas, ou não mantendo a regularidade”.

Yoga para iniciantes

De acordo com Ravi Kaiut, os iniciantes no yoga precisam de um método eficaz e de motivação pela prática, além de atenção às articulações.

“Para quem quer iniciar no yoga e tomar um novo rumo na sua vida, é importante, primeiramente, ter uma boa decisão, pois é com base nisto que, por exemplo, ele conseguirá manter a sua disciplina e constância na prática; o foco não é o exagero, e sim a consciência própria. Isso não só trará os benefícios da prática, mas evitará lesões”, afirma.

Contudo, o profissional recomenda “ter alguns cuidados sobre a forma como o yoga vai ser praticado, pois atualmente existem diversos métodos que desvirtuam muito do que o yoga realmente é e os efeitos benéficos que ele pode trazer às nossas vidas. Busque sempre um profissional qualificado, pois ele poderá dar orientações específicas para seu caso, tornando a prática mais segura e eficaz”, explica Ravi Kaiut.

Método Kaiut Yoga

O Método Kaiut Yoga foi desenvolvido com base nos conhecimentos milenares da prática do Yoga, norteado pelas descobertas científicas, incorporando conceitos de outras práticas terapêuticas e voltado para as necessidades do ser humano moderno. Ele traz benefícios não apenas à saúde física, mas também à saúde mental. Ainda, reduz o estresse, a ansiedade, melhora a mobilidade das articulações, a circulação sanguínea e até mesmo alivia dores crônicas.

5 posições de yoga para iniciantes

Viparita Karani Imagem: zeljkodan | Shutterstock

Viparita Karani

Deite-se de costas, coloque as pernas na parede na vertical, formando um ângulo de 90º. Essa posição ajuda a relaxar os músculos, melhorar a circulação e aliviar o estresse.

Baddha Konasana Imagem: fizkes | Shutterstock

Baddha Konasana

Sente-se com a coluna ereta, junte as solas dos pés e deixe os joelhos caírem para os lados enquanto respira profundamente.

Virasana Imagem: fizkes | Shutterstock

Virasana

Ajoelhe-se sentando-se entre os calcanhares, mantenha a postura respirando calmamente. É uma posição bastante simples que fortalece tornozelos, joelhos e estica as coxas.

Padottanasana Imagem: Nata Bene | Shutterstock

Padottanasana

Fique em pé com as pernas um pouco abertas e dobre o tronco para frente, tocando os pés ou o chão.

Sukhasana Imagem: Serhii Bobyk | Shutterstock

Sukhasana

Sente-se com as pernas cruzadas, mantendo sempre a coluna ereta, e descanse as mãos nos joelhos. A posição pode ser combinada com técnicas de respiração.

Por Adriana Quintairos