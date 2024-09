5 práticas para avaliar o desempenho dos funcionários

Descubra como garantir uma avaliação justa

O desempenho dos funcionários é um dos pilares fundamentais para o sucesso das empresas Imagem: Andrii Yalanskyi | Shutterstock

O desempenho dos funcionários é um dos pilares fundamentais para o sucesso de qualquer organização. Ele reflete não apenas a eficiência e a produtividade individual, mas também o impacto coletivo no alcance dos objetivos empresariais. Por isso, é muito importante saber como avaliar essa atuação. A seguir, veja algumas dicas que vão te ajudar no processo:

1. Feedback contínuo

Em vez de avaliações anuais isoladas, o feedback contínuo permite que os funcionários recebam orientações regulares sobre seu desempenho. Isso ajuda a corrigir problemas rapidamente, mantém os colaboradores alinhados com as metas da empresa e promove o desenvolvimento profissional de forma mais eficaz.

“É importante que o funcionário tenha sempre um feedback, independente do resultado ser bom ou ruim. Cada equipe deve ter o retorno do seu líder de acordo com suas demandas”, aconselha Adriana Barbosa, diretora-geral e fundadora da Payleven.

2. Avaliação 360 graus

Essa prática envolve a coleta de feedback de várias fontes, incluindo colegas, subordinados, supervisores e até clientes. Ela proporciona uma visão completa do desempenho do funcionário, considerando diferentes perspectivas e ajudando a identificar pontos fortes e áreas de melhoria de maneira equilibrada.

3. Metas SMART

Metas smart permitem que os funcionários saibam exatamente o que é esperado deles e facilitam a avaliação dos resultados Imagem: lanastace | Shutterstock

Estabelecer metas SMART (Específicas, Mensuráveis, Alcançáveis, Relevantes e Temporais) é uma prática eficaz para avaliar o desempenho. Essas metas claras e objetivas permitem que os funcionários saibam exatamente o que é esperado deles e facilitam a medição de resultados, contribuindo para uma avaliação justa e transparente.

“Definir metas são como velas em um barco. Sem metas, nosso barco fica à deriva, sendo controlado pela força dos ventos. Como disse Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas: ‘Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve’. Se não temos um objetivo específico, nunca saberemos se estamos no caminho certo. É importante conhecer-se bem – saber sobre os próprios interesses, habilidades, planos e projetos de vida”, explica a psicóloga Vanessa Gebrim, especialista em Psicologia Clínica pela PUC-SP.

4. Autoavaliação

Incentivar os funcionários a realizarem autoavaliações promove a reflexão sobre o próprio desempenho e desenvolvimento. Essa prática permite que eles identifiquem as próprias conquistas e desafios, o que cria uma base para discussões mais produtivas e personalizadas durante as avaliações formais.

5. Reuniões individuais

Realizar reuniões individuais regulares entre gestores e funcionários é uma prática que fortalece o relacionamento e proporciona um espaço para discutir o desempenho de forma mais detalhada. Esses encontros permitem ajustes imediatos nas tarefas, promovem o alinhamento com os objetivos da empresa e ajudam a manter os colaboradores engajados e motivados.