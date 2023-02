5 pratos leves para iniciar bem a semana

Confira como preparar receitas deliciosas para manter a dieta em dia

Mais uma semana inicia e, com ela, a dúvida sobre o que preparar para as refeições. Por isso, selecionamos algumas sugestões de pratos leves. São receitas nutritivas, diferenciadas e muito apetitosas. Dessa forma, você consegue variar o cardápio de maneira gostosa, saudável e criativa.

Nhoque de couve-flor

Ingredientes

Massa

450 g de couve-flor

50 g de farinha de linhaça

100 g de farinha de amêndoas

2 gemas de ovo

Salsinha picada, noz-moscada em pó, sal e cúrcuma a gosto

Água

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Molho

1 xícara de chá de castanhas-de-caju cruas

Água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma panela, cubra a couve-flor com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar bem macia. Escorra a couve-flor e triture-a no processador até obter um purê. Aguarde esfriar e coloque o purê dentro de um pano de prato. Aperte bem até sair toda a água. Em um recipiente, misture o purê de couve-flor com a farinha de linhaça e de amêndoas. Adicione o sal, a noz-moscada e a cúrcuma e misture. Acrescente as gemas de ovo e misture até obter uma massa homogênea. Cubra a massa com plástico filme e leve à geladeira por 15 minutos. Em uma superfície enfarinhada com farinha de amêndoas, enrole porções da massa e corte em formato de nhoque. Em uma panela grande com água fervente, coloque o nhoque para cozinhar. Assim que subir à superfície, retire da água.

Molho

Deixe a castanha-de-caju de molho em um recipiente com água por 8 horas. Depois, escorra e lave-a em água corrente. No liquidificador, coloque a castanha-de-caju e 3 xícaras de chá de água. Bata por 1 minuto. Coe o leite obtido em uma peneira bem fina. Coloque o leite em uma frigideira e leve ao fogo médio, mexendo sempre até engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva o nhoque com o molho e com salsinha polvilhada.

Tilápia com molho de tomate

Ingredientes

2 filés de tilápia

2 dentes de alho picados

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 xícara de chá de molho de tomate caseiro

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal, folhas de manjericão e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de tilápia com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão. Em uma frigideira com azeite, grelhe os filés de peixe dos dois lados. Em seguida, adicione o molho de tomate e o pimentão. Cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e sirva o peixe com folhas de manjericão. Sirva em seguida.

Rolinho de berinjela com carne moída (Imagem: Shutterstock)

Rolinho de berinjela com carne moída

Ingredientes

400 g de carne moída magra

magra 2 berinjelas cortadas em fatias

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

3 colheres de sopa de molho de tomate caseiro

1/4 de tomate cortado em cubos pequenos

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite e doure o alho e a cebola. Em seguida, acrescente a carne moída e refogue até que ela perca a cor avermelhada. Tempere a carne com sal e pimenta-do-reino e adicione os cubos de tomate e o molho de tomate. Cozinhe por mais 2 minutos, desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque as fatias de berinjela, tempere com sal e pimenta-do-reino e pincele com um pouco de azeite. Em uma grelha, disponha as fatias de berinjela e doure dos dois lados. Retire o vegetal da grelha, recheie com a carne, enrole e sirva a seguir.

Torta de brócolis com manjericão

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de linhaça

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 colher de chá de sal

4 colheres de sopa de azeite

1/2 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de leite de soja

Recheio

2 ovos batidos

1/2 cebola picada

2 xícaras de chá de floretes de brócolis

1/2 xícara de chá de manjericão picado

1 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 pitada de noz-moscada

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de linhaça, a farinha de trigo, o sal, o azeite, o fermento e o leite de soja até obter uma massa homogênea. Em uma assadeira redonda forrada com papel-manteiga, disponha metade da massa e reserve.

Recheio

Em um recipiente, misture os ovos batidos, a cebola, o brócolis, o manjericão, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Transfira o recheio para a assadeira e cubra como o restante da massa. Leve a torta ao forno preaquecido por 50 minutos. Após esse período, retire do forno e sirva a seguir.

Nuggets de brócolis (Imagem: Shutterstock)

Nuggets de brócolis

Ingredientes

1 maço de brócolis picado

3 ovos

1 xícara de chá de farelo de aveia

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Água

2 colheres de sopa de azeite

Modo de preparo

Em uma panela, cubra os floretes de brócolis com água e leve ao fogo médio até que eles fiquem macios. Em seguida, escorra-os e bata-o no liquidificador. Adicione os ovos, o farelo de aveia, o sal, a pimenta-do-reino e o cheiro-verde e bata até formar uma pasta. Coloque em um recipiente, faça bolinhas com a massa e amasse com um garfo. Coloque os nuggets em uma forma untada com azeite. Leve ao forno médio preaquecido por 25 minutos, virando-os na metade do tempo. Sirva a seguir.