5 pratos proteicos fáceis de fazer

Aprenda a preparar receitas deliciosas e saudáveis para aumentar o consumo de proteína

Omelete com queijo cottage e espinafre Imagem: Timolina | Shutterstock

As proteínas são uma matéria-prima importante para a saúde do corpo. Responsáveis por compor as células e tecidos, elas formam músculos, esqueleto, pele, cabelos, unhas e constituem órgãos como o coração, pulmão e rins. Além disso, formam substâncias vitais para o funcionamento e defesa do organismo.

No entanto, para obter os seus benefícios, incluí-las nas refeições diárias é fundamental. A boa notícia é que com pratos simples é possível manter o consumo do nutriente. A seguir, selecionamos 5 receitas ricas em proteína que podem te ajudar nessa tarefa. Confira!

Omelete com queijo cottage e espinafre

Ingredientes

2 ovos

1/4 de xícara de chá de queijo cottage picado

1/4 de xícara de chá de tomate sem sementes e cortado em rodelas

1/4 de xícara de chá de espinafre picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de azeite

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e bata bem. Adicione o queijo, os tomates e o espinafre e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os ovos sobre ela e cozinhe por 5 minutos. Após, com cuidado, vire a omelete para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Arroz com brócolis e amêndoas

Ingredientes

Floretes de 1 brócolis picados

picados 5 xícaras de chá de água

1/5 de colher de chá de azeite

2 xícaras de chá de arroz

1 colher de sopa de sal

3 colheres de sopa de amêndoas em lascas tostadas

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o brócolis e as xícaras de água e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o arroz e refogue até começar a brilhar. Junte a mistura reservada e o sal e misture bem. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe até a água secar. Desligue o fogo, polvilhe com as amêndoas e sirva em seguida.

Salada de quinoa com abacate

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

3/4 de xícara de chá de caldo de legumes

1/2 tomate sem sementes e picado

1/2 cebola-roxa descascada e picada

1 colher de sopa de sementes de gergelim

1 colher de sopa de cebolinha picada

Suco de 1/2 limão-taiti

Polpa de 1/2 abacate cortada em cubos

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a quinoa e torre. Acrescente o caldo de legumes e o sal e cozinhe até o grão ficar macio. Desligue o fogo, transfira a quinoa para um recipiente e espere esfriar. Depois, junte o restante dos ingredientes e misture bem. Tempere com sal e sirva em seguida.

Linguiça de soja Imagem: Axel Mel | Shutterstock

Linguiça de soja

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de proteína de soja hidratada

5 colheres de sopa de polvilho doce

5 colheres de sopa de polvilho azedo

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal, pimenta calabresa, colorau e páprica picante a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma linguiça. Repita o processo com toda a massa. Aqueça a grelha em fogo médio e grelhe as linguiças até dourar. Sirva em seguida.

Hambúrguer de tofu com cenoura

Ingredientes

400 g de tofu amassado

2 cebolas descascadas e picada

1 cenoura descascada e ralada

1 xícara de chá de aveia em flocos

3 colheres de sopa de azeite

Sal e salsinha picada gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a cenoura, a aveia, o tofu, o sal e a salsinha e misture bem. Cozinhe por 10 minutos e desligue o fogo. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.