5 pratos típicos do verão para combinar com cerveja

Mestre cervejeiro explica como harmonizar alimentos com esse tipo de bebida

Queridinha do verão, a cerveja é destaque nas refeições Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

O verão segue no Brasil, e diversas regiões do país registram altas temperaturas desde o final do ano passado. A estação mais quente vai até o dia 20 de março. Neste período, as pessoas costumam buscar diferentes formas de se refrescarem, como curtir uma praia ou piscina com a família e amigos e saborear uma refeição mais leve e com ingredientes frescos. Geralmente, as refeições são acompanhadas de bebidas bem geladas, sendo que a cerveja costuma aparecer com frequência no verão.

Saborosa, versátil e refrescante, a bebida possui diferentes estilos que combinam com diversos pratos. Pensando nisso, o mestre cervejeiro da Ashby, Alexandre Vaz, explica como combinar diferentes estilos de cerveja com comidas bastante consumidas no verão. Confira!

1. Saladas

Não tem como falar de pratos de verão sem mencionar as saladas. Leves, saborosas e nutritivas, na hora de escolher a cerveja para ser servida com o prato é preciso ficar atento em relação aos ingredientes. Se for uma salada caesar, por exemplo, que leva alface, frango grelhado, parmesão e croutons, uma fruit beer de laranja é a opção ideal. Além de ser uma cerveja leve e refrescante, o sabor cítrico dá um toque especial ao prato.

2. Camarão

Famoso e visto com frequência nas praias, o camarão pode ser preparado de diferentes maneiras, seja em um risoto, em uma torta ou até servido como um petisco. Ele tem personalidade, mas não leva muito tempero, ou seja, o ideal é combinar com uma cerveja leve, como a pilsen puro malte. Refrescante, dourada e muito leve, ele possui ótimo drinkability. Esse estilo traz sabores levemente adocicados e pouco amargos.

As cervejas de trigo podem ser servidas com queijo coalho Imagem: Viiviien | Shutterstock

3. Queijo coalho

Outra iguaria que pode ser encontrada com facilidade em qualquer praia do Brasil é o queijo coalho. Servido tradicionalmente em um espeto, ele tem um teor de sal moderado. Nesse caso, as famosas cervejas de trigo, conhecidas como weiss, harmonizam perfeitamente. Bem condimentada, essa bebida apresenta notas de cravo e banana bem pronunciadas. Além disso, possui um amargor bem suave, praticamente inexistente.

4. Peixe

A mesma regra da salada se aplica para o peixe: tudo depende do tipo do pescado, da forma como ele é preparado e dos ingredientes para saber qual é a cerveja mais indicada. Se for, por exemplo, um salmão, conhecido por ser bastante nutritivo e rico em ômega 3, o mais indicado é harmonizar com uma india pale ale. A IPA se destaca por ter amargor presente, mas não absurdamente forte. A cerveja ainda possui maltes médios e notas cítricas no sabor e no aroma, o que combina perfeitamente com o salmão.

5. Sorvete

Pode parecer uma combinação inusitada em um primeiro momento, mas combinar cerveja com essa e outras sobremesas geladas é possível e pode resultar em uma experiência gastronômica muito saborosa. Nesse caso, vale uma combinação de sabores, ou seja, uma cerveja doce com um prato doce. Sendo assim, as porters podem ser apreciadas acompanhadas de sobremesas. A famosa cerveja escura possui no aroma notas de chocolate, creme e café. Devido aos maltes tostados, é possível sentir aromas de biscoito e caramelo.

Por Renato Lopes