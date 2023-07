5 raças de gatos peludos para você conhecer  

Eles são conhecidos pela pelagem densa e personalidade cativante

Gato persa é muito carinhoso Imagem: ANURAK PONGPATIMET | ShutterStock

Os gatos peludos têm um charme único que os torna irresistíveis para muitos amantes de animais. Suas longas e exuberantes pelagens não apenas os deixam adoráveis, mas também os protegem contra o frio e outros elementos. A seguir, conheça cinco raças de gatos com bastante pelo!

1. Gato persa

Originários da Pérsia (atual Irã), os gatos persas são sinônimo de elegância. Têm pelagem longa e densa, composta por um subpelo espesso, o qual cria uma verdadeira “manta” que envolve seu corpo com suavidade. Além do visual deslumbrante, eles são famosos pela personalidade calma e afetuosa. Adoram momentos de carinho e são ótimos companheiros para ambientes tranquilos.

O maine coon geralmente se dá bem com crianças (Imagem: Nils Jacobi | ShutterStock)

2. Gato maine coon

Conhecidos como os “gigantes gentis”, os gatos maine coon são uma das maiores raças felinas do mundo. Sua pelagem longa e resistente, especialmente na cauda e nas orelhas, é uma adaptação ao clima frio do norte dos Estados Unidos, de onde se originam. Além de serem altos e musculosos, são extremamente sociáveis e inteligentes, interagindo bem com pessoas, crianças e outros animais de estimação.

Gato ragdoll é dócil (Imagem: Nynke | Shutterstock)

3. Gato ragdoll

A raça ragdoll é famosa por sua natureza dócil e relaxada, que os faz “derreter” nos braços de seus tutores quando são pegos no colo, daí o nome “ragdoll”, que significa “boneca de pano” em inglês. Sua pelagem longa e sedosa é uma verdadeira carícia ao toque. Além disso, eles são gatos afetuosos, sociáveis e adoram a companhia humana, tornando-se fiéis companheiros para toda a família.

Gato siberiano é uma opção para pessoas com alergias leves (Imagem: Mary Bottacin | Shutterstock)

4. Gato siberiano

O gato siberiano é uma raça originária da Rússia, desenvolvida ao longo de séculos para sobreviver ao rigoroso inverno siberiano. Sua pelagem semilonga e espessa, juntamente a uma camada de gordura subcutânea, oferece uma excelente proteção contra o frio extremo. Essa é uma raça inteligente, curiosa e brincalhona. Outra característica admirável é a suposta hipoalergenicidade, o que pode torná-la uma opção para pessoas com alergias leves.

Gato norueguês da floresta é afetuoso (Imagem: Nadine Cardinaels | Shutterstock)

5. Gato norueguês da floresta

O gato norueguês da floresta é uma antiga raça norueguesa. Sua pelagem longa e áspera, combinada com uma majestosa juba ao redor do pescoço, torna-o um verdadeiro gato viking. É independente, inteligente e possui habilidades de caça bem desenvolvidas. No entanto, também é afetuoso com suas famílias e pode ser um excelente companheiro.