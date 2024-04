5 razões que fazem do cachorro o melhor amigo do homem

Veterinária esclarece como essa amizade perdura ao longo dos anos

A amizade entre o homem e o cachorro é marcada por lealdade e afeto ao longo da história Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

No Dia do Amigo, 18 de abril, celebramos os laços preciosos que formamos ao longo de nossas vidas. Dentre as diversas formas de amizade que cultivamos, uma se destaca pela sua longevidade, lealdade e afeto incondicional: a relação entre o homem e o cachorro. Ao longo da história, essa parceria tem sido reconhecida como uma das mais significativas e leais que existem.

Dorie Zattoni, médica-veterinária e supervisora técnica-comercial da Brazilian Pet Food, empresa de alimentos para cães e gatos, destaca 5 motivos que evidenciam por que o cachorro é considerado o melhor amigo do homem. Confira a seguir!

1. Lealdade incondicional

Os cães são conhecidos por sua lealdade inabalável. Eles, verdadeiros companheiros, estão sempre ao lado de seus tutores, independentemente das circunstâncias, oferecendo apoio emocional.

2. Empatia e afeto

Cachorros têm a capacidade de entender as emoções humanas e respondem com afeto e empatia. Capazes de perceber quando estamos tristes, alegres ou precisando de conforto, agem de acordo para nos fazer sentir melhor.

Ter um cachorro como amigo traz companhia, interação social e alegria à vida Imagem: Katsiaryna Pakhomava | Shutterstock

3. Companhia e interação social

Ter um cachorro como amigo proporciona uma companhia constante e estimula a interação social. Os passeios, brincadeiras e momentos de carinho contribuem para uma vida mais ativa e feliz.

4. Redução do estresse e ansiedade

Estudos científicos mostram que a presença de um cachorro pode reduzir os níveis de estresse e ansiedade, além de promover a liberação de hormônios ligados ao bem-estar, como a oxitocina.

5. Ensino de valores

Cuidar de um cachorro ensina responsabilidade, paciência, compaixão e amor. Esses valores são fundamentais para o desenvolvimento humano e fortalecidos na convivência com um animal de estimação.

“Neste Dia do Amigo, é importante valorizar e celebrar a relação especial que temos com nossos amigos de quatro patas. Os cachorros não apenas nos acompanham em nossa jornada, mas também nos ensinam lições preciosas sobre lealdade, amor e amizade verdadeira. Que possamos continuar cultivando e alimentando esses laços para que a amizade entre o homem e o cachorro continue sendo um exemplo de conexão genuína e afetuosa”, finaliza a médica-veterinária.

Por Giovanna Rebelo