5 receitas com carne-seca para o sábado

O final de semana é perfeito para reunir a família e experimentar juntos uma deliciosa refeição. Para isso, a carne-seca é uma excelente opção. Originária do Nordeste do Brasil, pode ser combinada com diversos ingredientes. Além disso, dá um sabor especial a diversos petiscos e pratos principais. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas irresistíveis com carne-seca para você preparar e surpreender o pessoal em casa. Confira!

Carne-seca acebolada

Ingredientes

1 kg de carne-seca

3 cebolas descascadas e fatiadas

50 g de manteiga

5 dentes de alho descascados e amassados

Cheiro-verde a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a carne-seca e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 15 minutos, após levantar fervura. Após, desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e desfie a carne-seca. Em seguida, coloque a carne novamente na panela e leve ao fogo médio até secar o restante da água. Adicione a manteiga e o alho e deixe dourar. Por último, acrescente a cebola e mexa até ficar transparente. Desligue o fogo, coloque o cheiro-verde e sirva em seguida.

Dica: sirva a carne-seca com pedaços de mandioca frita.

Entrada de carne-seca

Ingredientes

1/2 kg de carne-seca

2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

1 maço de cheiro-verde picado

Azeite de dendê a gosto

1 pitada de sal

50 ml de vinagre

100 g de azeitona preta sem caroço e cortada em rodelas

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a carne-seca e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 15 minutos, após levantar fervura. Após, desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e desfie a carne-seca. Transfira a carne para um recipiente, coloque a cebola, o cheiro-verde e a azeitona e misture bem. Tempere com sal, vinagre e azeite de dendê e sirva em seguida.

Estrogonofe de carne-seca

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

500 g de carne-seca limpa, cozida e desfiada

2 colheres de sopa de ketchup

2 colheres de sopa de mostarda

100 g de cogumelos fatiados

Sal a gosto

1 colher de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

200 g de creme de leite

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione a carne-seca e frite por 3 minutos. Acrescente o ketchup, a mostarda, os cogumelos e o sal e misture bem. Por último, coloque a farinha de trigo, o leite e o creme de leite e mexa até incorporar os ingredientes. Cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Carne-seca com abóbora

Ingredientes

800 g de carne-seca cortada em cubos grandes

1/2 abóbora cortada em cubos

3 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

1/2 pimentão picado

1 tomate picado

1/2 xícara de chá de salsinha picada

1/2 xícara de chá de cebolinha picada

1 colher de sopa de colorau

1/2 xícara de chá de caldo de carne

Azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar e deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a carne-seca, cubra com água e deixe de molho por 24 horas. Após, escorra a água, transfira a carne para uma panela e cubra com água. Leve ao fogo alto e cozinhe por 4 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, adicione o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure.

Depois, coloque o tomate, o pimentão, a carne-seca, a pimenta-do-reino, a salsinha, a cebolinha e o caldo de carne. Cozinhe por 25 minutos, acrescente a abóbora e o colorau e misture bem. Tampe a panela e cozinhe por mais 10 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Feijão-tropeiro com carne-seca

Ingredientes

250 g de carne-seca limpa, cozida e desfiada

400 g de feijão cozido

100 g de bacon cortado em cubos

100 g de linguiça calabresa fatiada

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 ovos

200 g de farinha de mandioca

Azeite, salsinha, cebolinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Leve uma panela grande ao fogo médio e doure o bacon na própria gordura até que ele fique crocante. Adicione a linguiça calabresa e frite até que esteja bem dourada. Remova o excesso de gordura da panela, deixando apenas o suficiente para refogar.

Acrescente a cebola e o alho, refogando até que fiquem dourados. Em seguida, adicione a carne-seca e refogue por alguns minutos, misturando bem para incorporar os sabores. Por fim, coloque o feijão cozido na panela. Tempere com sal, cebolinha e pimenta-do-reino, misturando tudo delicadamente.

Em uma frigideira, aqueça um pouco de azeite em fogo médio e frite os dois ovos até que as gemas estejam cozidas, mas cremosas. Em seguida, transfira os ovos para a panela com os outros ingredientes e misture delicadamente. Por último, adicione a farinha, mexendo constantemente até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Desligue o fogo e sirva em seguida.