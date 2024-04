5 receitas com frutos do mar para o almoço de domingo

Aprenda a preparar pratos práticos e saborosos para surpreender a família e os amigos

Risoto de camarão Imagem: Mauricio Sanches do Prado | Shutterstock

Pode até parecer complicado, mas preparar frutos do mar é muito mais simples do que você imagina! Além disso, é possível utilizá-los de diversas formas, sem contar que é um prato perfeito para servir no almoço de domingo. Pensando nisso, separamos 5 receitas especiais para você servir para a família e os amigos. Confira!

Risoto de camarão

Ingredientes

300 g de camarões rosa limpos

rosa limpos Sal a gosto

Suco de 1/2 limão

1 dente de alho picado

3 colheres de sopa de azeite

1/2 cebola picada

2 xícaras de chá de arroz arbóreo

200 ml de vinho branco seco

1 l de caldo de legumes quente

1 colher de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de salsinha picada

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o camarão com sal, suco de limão e alho e reserve. Em uma panela antiaderente, coloque 2 colheres de sopa de azeite e refogue os camarões até dourarem. Retire-os e reserve. Na mesma panela, adicione o azeite restante e a cebola picada e refogue por 2 minutos. Em seguida, acrescente o arroz arbóreo e misture. Adicione o vinho branco e misture até evaporar. Aos poucos, e sem parar de mexer, acrescente o caldo de legumes. Vá acrescentando o caldo de legumes aos poucos e mexendo até o arroz ficar no ponto desejado. Após, adicione os camarões e misture. Coloque a manteiga e o queijo parmesão ralado e misture bem. Acrescente a salsinha, misture novamente e sirva em seguida.

Peixe assado

Ingredientes

600 g de tilápia

1 cebola cortada em rodelas

1 colher de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

3 tomates sem pele, sem sementes e picados

1 xícara de chá de salsão picado

1 xícara de chá de cenoura cozida e cortada em rodelas

1 xícara de chá de batata cozida e cortada em rodelas

Modo de preparo

Em um refratário grande, disponha as cebolas no fundo. Coloque as postas de peixe e, por cima, distribua metade da manteiga. Acrescente os tomates, o sal e a pimenta-do-reino. Em seguida, leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Retire do forno e acrescente o salsão, a cenoura e a batata. Distribua a manteiga restante e leve novamente ao forno por 20 minutos. Sirva em seguida.

Paella de frutos do mar

Ingredientes

200 g de camarões limpos

200 g de lulas em anéis

200 g de mexilhões limpos

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 pimentão amarelo cortado em tiras

1 xícara de chá de ervilha fresca

2 xícaras de chá de arroz para paella ou arroz bomba

4 xícaras de chá de caldo de peixe

1 colher de chá de açafrão

1/2 colher de chá de páprica

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

3 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho picado

1 tomate picado

1 cebola picada

Limão para servir

Modo de preparo

Em uma paellera ou uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até que fiquem transparentes. Adicione o arroz e refogue por mais alguns minutos. Junte o tomate, o açafrão e a páprica, misturando bem. Acrescente o caldo de peixe e deixe cozinhar em fogo médio.

Quando começar a ferver, reduza o fogo e cozinhe por cerca de 10 minutos. Distribua os camarões, as lulas e os mexilhões sobre o arroz. Adicione as ervilhas e os pimentões. Cozinhe por mais 10 minutos, sem mexer, até que o arroz esteja macio e os frutos do mar cozidos. Se necessário, adicione mais caldo. Retire do fogo, cubra com um pano de prato limpo e deixe descansar por 10 minutos antes de servir. Sirva com gomos de limão.

Espaguete com polvo Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock

Espaguete com polvo

Ingredientes

1 1/2 kg de polvo

5 dentes de alho cortados em lâminas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

200 ml de água

Cebolinha para decorar

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de manteiga

1/2 kg de espaguete

1 cebola picada

50 ml de vinho branco seco

Água para cozinhar o espaguete

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o sal e o espaguete. Cozinhe até ficar al dente. Limpe bem o polvo, corte-o e coloque-o em uma panela de pressão. Acrescente a cebola picada, o sal, a água e a pimenta-do-reino moída. Leve ao fogo médio e cozinhe por 7 minutos após pegar pressão. Retire o polvo da panela, espere esfriar e corte em pedaços pequenos. Aqueça uma frigideira grande e acrescente o azeite, a manteiga, o alho e deixe dourar levemente. Em seguida, adicione o polvo e refogue por mais um minuto. Depois, adicione o vinho e deixe evaporar. Acrescente o espaguete cozido e misture bem. Desligue o fogo e salpique a cebolinha por cima. Sirva em seguida.

Casquinha de siri

Ingredientes

500 g de carne de siri desfiada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pimentão verde picado

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de leite de coco

2 colheres de sopa de coentro picado

2 colheres de sopa de farinha de rosca

Queijo parmesão ralado para gratinar

Sal e pimenta-do-reino moída e molho de pimenta a gosto

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola, o alho e o pimentão até ficarem macios. Adicione a carne de siri e os tomates, e cozinhe até a carne ficar firme. Tempere com sal, pimenta-do-reino, molho de pimenta e suco de limão. Misture o leite de coco e deixe cozinhar até começar a secar. Adicione o coentro e retire do fogo. Coloque a mistura em conchas de siri ou em ramequins. Polvilhe com farinha de rosca e queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.