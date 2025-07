Veja como preparar refeições reconfortantes para aquecer o corpo

Galinha ensopada no molho de tomate Imagem: Sergii Koval | Shutterstock

Nos dias em que o frio aperta, nada melhor do que uma refeição quente e reconfortante para aquecer o corpo e o coração. Entre os ingredientes mais tradicionais da cozinha afetiva brasileira, a galinha ocupa lugar de destaque com seu sabor marcante. Seja em caldos encorpados, ensopados bem temperados ou outros preparos, há sempre uma forma saborosa de aproveitar essa proteína.

A seguir, confira 5 receitas com galinha para os dias frios!

Galinha ensopada no molho de tomate

Ingredientes

1,5 kg de pedaços de galinha (coxas e sobrecoxas)

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de óleo

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 tomates maduros picados

1 xícara de chá de molho de tomate

2 cenouras cortadas em rodelas

1 pimentão vermelho cortado em tiras

10 tomates-cereja inteiros

1/2 xícara de chá de água

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a galinha com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe marinar por pelo menos 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio e doure bem os pedaços de galinha de todos os lados. Retire a galinha da panela e, na mesma gordura, refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione os tomates picados, o molho de tomate, a cenoura e o pimentão. Refogue por cerca de 5 minutos.

Volte a galinha para a panela, junte os tomates-cereja e a água. Misture tudo, tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 40 minutos, ou até a galinha ficar macia e o molho encorpado. Finalize com cheiro-verde antes de servir.

Canja de galinha tradicional

Ingredientes

1 peito de galinha com osso

1,5 l de água

1 cenoura cortada em cubos

1 batata cortada em cubos

1/2 xícara de chá de arroz cru

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 folha de louro

Azeite, cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Adicione a galinha e deixe dourar de todos os lados. Tempere com sal, pimenta-do-reino e a folha de louro. Cubra com a água e deixe cozinhar por cerca de 30 minutos, até a galinha ficar bem macia. Retire a carne, desfie e reserve.

Na mesma panela, adicione o arroz, a cenoura e a batata. Cozinhe por cerca de 15 minutos ou até os legumes ficarem macios. Volte a galinha para a panela, misture bem e cozinhe por mais 5 minutos. Acerte o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva bem quente.

Caldo de galinha com mandioca

Ingredientes

500 g de sobrecoxa de galinha sem pele

500 g de mandioca descascada e picada

descascada e picada 1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 tomate picado

1 colher de sopa de óleo

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água suficiente para o cozimento

Modo de preparo

Em fogo médio, cozinhe a mandioca em uma panela com água e uma pitada de sal até ficar bem macia. Reserve. Em outra panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a galinha e refogue bem, temperando com sal e pimenta-do-reino. Acrescente água suficiente para cobrir a galinha e cozinhe até que esteja macia (cerca de 25 a 30 minutos). Depois, desfie a galinha.

No liquidificador, bata a mandioca cozida com um pouco da água do cozimento até formar um creme espesso. Volte a galinha desfiada para a panela, adicione o creme de mandioca e misture bem. Deixe cozinhar em fogo baixo por mais 5 a 10 minutos, mexendo sempre para não grudar. Acerte o sal e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.

Galinha ao molho cremoso Imagem: Lyutik_Ryutik | Shutterstock

Galinha ao molho cremoso

Ingredientes

1,5 kg de pedaços de galinha

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola-roxa fatiada

3 dentes de alho picados

3 tomates maduros picados

200 ml de creme de leite fresco

1/2 xícara de chá de caldo de galinha

1 colher de sopa de manteiga

Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a galinha com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe marinar por 30 minutos. Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio e doure os pedaços de galinha até ficarem bem selados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola-roxa e o alho até dourarem. Acrescente os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar.

Volte os pedaços de galinha para a panela, adicione o caldo de galinha, tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 40 minutos, ou até a carne ficar macia. Junte o creme de leite e a manteiga, misture bem e cozinhe por mais 5 a 10 minutos para engrossar levemente o molho. Finalize com as folhas de manjericão. Sirva em seguida.

Galinha caipira ao molho pardo

Ingredientes

1 galinha caipira inteira cortada em pedaços

1 xícara de chá de sangue de galinha

100 ml de vinagre branco

1 cebola picada

3 dentes de alho amassados

1 tomate picado

1 pimentão picado

2 colheres de sopa de óleo

Cheiro-verde picado, folhas de louro, cominho, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água quente suficiente para o cozimento

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o sangue da galinha com o vinagre e coe. Reserve. Em um recipiente, tempere a galinha com alho, sal, pimenta-do-reino, cominho e louro. Deixe marinar por pelo menos 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola até começar a dourar. Adicione a galinha e deixe dourar bem todos os pedaços.

Acrescente o tomate, o pimentão e mexa bem. Em seguida, adicione água quente até cobrir os pedaços e deixe cozinhar em fogo médio, com a panela semitampada, até que a carne fique macia (aproximadamente 1 hora para galinha caipira).

Quando a galinha estiver cozida, abaixe o fogo. Adicione o sangue coado aos poucos, mexendo delicadamente para que o molho fique homogêneo e não talhe. Cozinhe por mais 10 a 15 minutos, até o molho engrossar. Ajuste o sal, se necessário. Finalize com cheiro-verde e sirva quente.