Aprenda a preparar opções nutritivas para incluir no cardápio

Fígado de frango refogado Imagem: Mironov Vladimir | Shutterstock

Uma alimentação equilibrada precisa conter todos os nutrientes essenciais para o funcionamento do organismo, e a vitamina B12 se destaca por sua importância na produção de glóbulos vermelhos e na saúde do sistema nervoso. Encontrada principalmente em carnes, ovos, frutos do mar e laticínios, essa substância não pode faltar no cardápio de quem busca bem-estar e disposição.

A seguir, confira 5 receitas com ingredientes ricos em vitamina B12 para o almoço!

Fígado de frango refogado

Ingredientes

500 g de fígado de frango limpo e cortado em pedaços médios

limpo e cortado em pedaços médios 3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de manteiga

3 dentes de alho picados

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 colher de chá de páprica defumada

1/4 de xícara de chá de vinho branco seco

1/4 de xícara de chá de salsinha fresca picada

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça o azeite e a manteiga em uma frigideira grande e refogue o alho até dourar. Adicione o fígado de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Doure bem de todos os lados, mexendo ocasionalmente. Adicione o vinho branco e deixe evaporar. Finalize com a salsinha picada e sirva imediatamente.

Omelete de atum e espinafre

Ingredientes

3 ovos

170 g de atum sólido escorrido

1/2 xícara de chá de espinafre picado

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

parmesão ralado 1 colher de sopa de azeite

1/2 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com sal e pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Aqueça o azeite em uma frigideira e refogue o espinafre por 1 minuto em fogo médio. Adicione o atum e misture bem. Despeje os ovos batidos e cozinhe em fogo baixo até firmar. Vire para dourar o outro lado. Finalize com o queijo parmesão e dobre a omelete antes de servir.

Estrogonofe de fígado bovino

Ingredientes

500 g de fígado bovino cortado em tiras

cortado em tiras 1 colher de sopa de vinagre

1/2 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de creme de leite fresco

2 colheres de sopa de ketchup

1 colher de sopa de mostarda

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o fígado com vinagre, sal e pimenta-do-reino. Aqueça o azeite em fogo médio em uma panela e refogue a cebola até dourar. Adicione o fígado e cozinhe por 5 minutos. Acrescente o creme de leite, o ketchup e a mostarda, misturando bem. Cozinhe por mais 2 minutos e sirva.

Sardinhas grelhadas com limão e salsa Imagem: Studioimagen73 | Shutterstock

Sardinhas grelhadas com limão e salsa

Ingredientes

7 sardinhas inteiras, limpas e sem escamas

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco e raspas de 1 limão-siciliano

3 dentes de alho picados

1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 xícara de chá de salsinha fresca picada

Fatias de limão-siciliano para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o azeite, o suco e as raspas de limão-siciliano, o alho picado, o sal e a pimenta-do-reino. Passe essa marinada nas sardinhas e deixe descansar por 15 minutos. Aqueça uma grelha ou frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe as sardinhas por 3 a 4 minutos de cada lado, até que fiquem douradas e com a pele crocante. Retire do fogo, polvilhe com a salsinha picada, decore com o limão-siciliano e sirva.

Mexilhões marinados com cebola e limão

Ingredientes

500 g de mexilhões frescos

1/2 cebola cortada em fatias finas

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Água para cozinhar

Raspas de 1/2 limão

2 dentes de alho picados

1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 colher de chá de páprica doce

1 ramo de salsa fresca picada

Fatias de limão para decorar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça água suficiente para cobrir os mexilhões em fogo alto até ferver. Adicione os mexilhões e cozinhe até que as conchas se abram, cerca de 5 minutos. Descarte os que permanecerem fechados. Escorra e retire os mexilhões das conchas.

Em um recipiente, misture o azeite, o suco e as raspas de limão, o alho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione os mexilhões cozidos e as fatias de cebola, misturando bem para absorverem o tempero. Deixe marinar na geladeira por 20 minutos. Sirva decorado com salsa picada e fatias de limão.