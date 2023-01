5 receitas com linhaça para incluir na dieta

Aprenda a preparar pratos deliciosos, leves e práticos para o dia a dia

Mingau de aveia com linhaça Imagem: Shutterstock

A linhaça é uma semente que proporciona diversos benefícios para a saúde. Rica em fibras, proteínas e vitaminas, ela também costuma fazer parte do cardápio de quem está de dieta, pois contribui para a saciedade e ajuda a regular a absorção de nutrientes.

De acordo com a nutricionista Queila Turchetto, ela possui componentes que apresentam ações farmacológicas importantes. “Em pesquisas recentes, vem apresentando resultados clínicos em estudos relacionados ao diabetes, lúpus, perda óssea, doenças hepáticas, renais e cardiovasculares, com resultados favoráveis quanto ao efeito benéfico da semente”, explica.

Confira, a seguir, 5 receitas práticas e deliciosas com linhaça para você preparar e consumir no dia a dia.

Mingau de aveia com linhaça

Ingredientes

5 colheres de sopa de farinha de aveia

1 xícara de chá de leite de amêndoas

1 colher de sopa açúcar demerara

1 colher de sopa farinha de linhaça

1 colher de sobremesa de linhaça

Morango, kiwi e banana fatiada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a farinha de aveia, o leite de amêndoas, o açúcar e a farinha de linhaça e misture. Leve ao fogo médio e ferva, mexendo sempre, por aproximadamente 3 minutos. Depois, transfira o mingau para um prato e sirva com as frutas fatiadas e a linhaça.

Panqueca de banana com linhaça

Ingredientes

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colheres de sopa de semente de linhaça

2 claras de ovos

1 banana descascada e amassada

1 pitada de adoçante culinário

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de aveia e a semente de linhaça e misture bem. Adicione o adoçante e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Reserve. Em outro recipiente, coloque a banana e as claras e bata bem. Junte a banana à farinha de aveia e misture até obter uma consistência homogênea. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Com uma concha, pegue um pouco de massa e despeje sobre a frigideira. Espere 1 minuto e vire a panqueca para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Canelone recheado com vegetais

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de linhaça

2 ovos

Sal a gosto

Água

Recheio

2 cenouras cortados em cubos pequenos

2 tomates cortados em cubos pequenos

2 pimentões vermelhos cortados em cubos pequenos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 xícaras de chá de molho de tomate caseiro

1 colher de sopa de azeite

2 dentes de alho amassados

1 cebola picada

1 colher de sopa de manjericão picado

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de linhaça, os ovos e 1 pitada de sal. Amasse bem, faça uma bola, embrulhe a massa em plástico-filme e leve à geladeira por 15 minutos. Retire a massa da geladeira, abra-a em uma superfície lisa e corte em pedaços de 12 x 14 cm. Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo. Assim que a água começar a ferver, adicione 1 pitada de sal e a massa do canelone. Cozinhe até que fique al dente. Desligue o fogo e transfira a massa para um escorredor.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Doure o alho e a cebola. Em seguida, adicione o pimentão, a cenoura e o tomate e refogue por 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o molho de tomate e o manjericão e cozinhe por 4 minutos.

Montagem

Divida o recheio sobre as massas e, depois, enrole-as em formato de canelone. Em uma assadeira forrada com papel-manteiga, coloque os canelones e cubra-os com o molho de tomate restante. Leve ao forno preaquecido por 10 minutos. Após esse período, retire do forno e sirva a seguir.

Biscoito de linhaça e aveia (Imagem: Shutterstock)

Biscoito de linhaça e aveia

Ingredientes

1 colher de sopa de linhaça dourada

1 colher de sopa de linhaça marrom

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de aveia em flocos

em flocos 2 colheres de sopa de azeite

1 pitada de sal

1 colher de café de fermento químico em pó

4 colheres de sopa de água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as linhaças, a farinha de aveia, a aveia em flocos, o azeite, o fermento químico e a água e misture até obter uma massa homogênea. Adicione o sal e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Com uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e coloque sobre a assadeira com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Sirva em seguida.

Almôndegas de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico

1 xícara de chá de farinha de linhaça

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1/2 cebola picada

3 dentes de alho amassados

2 xícaras de chá de molho de tomate caseiro

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída gosto

Água

Modo de preparo

Deixe o grão-de-bico de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após esse período, descarte a água e lave-o em água corrente. Em uma panela de pressão, cubra o grão-de-bico com água e leve ao fogo médio por 25 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair, abra a panela e escorra a água. Bata o grão-de-bico no liquidificador até ficar homogêneo. Em um recipiente, coloque o grão-de-bico batido, a farinha de linhaça, a farinha de grão-de-bico, a cebola, o alho, a pimenta-do-reino e o sal. Misture bem e enrole a massa no formato de bolinhas. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite e disponha as almôndegas e refogue-as por 4 minutos. Acrescente o molho de tomate e 1 colher de sopa de água e deixe cozinhar por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva a seguir.