5 receitas com pepino para incluir nas refeições

Veja como preparar pratos diferentes e saborosos com esse vegetal

Enroladinho de pepino Imagem: Elena Shashkina | Shutterstock

O pepino é um vegetal que pode ser preparado de diversas formas. Rico em magnésio, fósforo e vitaminas do complexo A, C e K, ele pode trazer inúmeros benefícios para o corpo. Além disso, é um alimento nutritivo e saboroso. Por isso, separamos 5 receitas fáceis para você experimentar e inovar na cozinha. Confira!

Enroladinho de pepino

Ingredientes

2 pepinos

250 g de presunto cortado em tiras

250 g de queijo muçarela em fatias

3 colheres de sopa de requeijão cremoso

Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, corte os pepinos em fatias bem finas, no sentido de comprimento. Reserve. Em outro recipiente, misture o requeijão, o sal e o orégano e reserve. Abra as fatias de pepino em uma superfície lisa, coloque o queijo, um pouco da mistura de requeijão e o presunto. Após, feche em formato de rolinho. Repita o processo com todas as fatias. Sirva em seguida.

Sopa fria de pepino

Ingredientes

3 pepinos

4 ramos de aipo

250 ml de iogurte

1 pitada de noz-moscada

1 ramo de salsinha

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Lave os pepinos em água corrente e descasque parcialmente. Coloque o pepino e o aipo no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Adicione o iogurte, a noz-moscada, a salsa, o sal, a pimenta-do-reino e as pedras de gelo. Bata novamente até obter uma consistência homogênea. Despeje a sopa em um recipiente e sirva em seguida.

Creme de iogurte com pepino Imagem: 5PH | Shutterstock

Creme de iogurte com pepino

Ingredientes

200 ml de iogurte

1 pepino com casca e fatiado

3 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

3 folhas de hortelã picadas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os pedaços de pepino, o iogurte, o alho, o suco de limão, as folhas de hortelã e o azeite. Bata até obter creme homogêneo. Transfira-o para um recipiente, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Dica: sirva com torradas.

Espaguete de pepino

Ingredientes

4 pepinos descascados

1 cebola picada

5 dentes de alho amassados

2 tomates picados em cubos

1 xícara de chá de azeite

3 colheres de sopa de saquê

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Com um ralador, rale os pepinos no formato de espaguete e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Após, adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente os tomates e mexa por 3 minutos. Junte o sal, a pimenta-do-reino e o saquê e deixe no fogo até levantar fervura. Por último, coloque o pepino, desligue o fogo e misture bem. Sirva em seguida.

Sunomono

Ingredientes

1 pepino japonês

1 colher de sopa de sal

3 colheres de sopa de vinagre de arroz

2 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo

Corte o pepino em fatias bem finas, coloque em um recipiente e adicione o sal. Misture bem e coloque sobre um escorredor para desidratar por 15 minutos. Em uma panela, coloque o vinagre e o açúcar e leve ao fogo baixo até derreter completamente o açúcar. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Em água corrente, lave o pepino para remover o excesso de sal. Depois, esprema e seque com papel-toalha. Coloque o pepino em um recipiente e adicione o vinagre. Misture e sirva em seguida.