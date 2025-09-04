Veja como utilizar esse ingrediente versátil no preparo de pratos deliciosos

Panqueca recheada de frango com molho de tomate Imagem: flanovais | Shutterstock

O frango desfiado é um ingrediente extremamente versátil, que combina sabor, praticidade e leveza. Por ser uma proteína magra e de fácil preparo, ele pode ser utilizado em uma grande variedade de receitas, sendo uma ótima opção para o almoço. Além disso, sua textura suave e o fato de absorver bem temperos fazem dele um coringa na cozinha, capaz de agradar diferentes paladares.

A seguir, confira 5 receitas criativas e práticas com frango desfiado para o almoço!

Panqueca recheada de frango com molho de tomate

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de leite

2 ovos

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de óleo

1 pitada de sal

Azeite para untar

Recheio

2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

e desfiado 1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de molho de tomate

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

2 xícaras de chá de molho de tomate

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

Sal e orégano a gosto

Queijo parmesão ralado para servir

Modo de preparo

Massa

Bata no liquidificador o leite, os ovos, a farinha de trigo, o óleo e o sal até formar uma massa homogênea. Em fogo baixo, em uma frigideira antiaderente levemente untada com azeite, coloque uma concha da massa e espalhe. Doure dos dois lados e repita até acabar a massa. Reserve.

Recheio

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango, o tomate, o molho de tomate e o cheiro-verde. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por alguns minutos até ficar bem incorporado.

Molho

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Acrescente o molho de tomate e tempere com sal e orégano, deixando ferver por 5 minutos.

Montagem

Recheie cada panqueca com o frango, enrole e coloque em um refratário. Cubra com o molho de tomate e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos. Sirva com o queijo parmesão ralado.

Quibe de frango desfiado assado

Ingredientes

500 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1 xícara de chá de trigo para quibe

2 xícaras de chá de água quente para hidratar o trigo

1/2 cebola ralada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de hortelã picada

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

1 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

100 g de requeijão cremoso

2 colheres de sopa de azeite para pincelar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o trigo para quibe e cubra com a água quente. Deixe hidratar por 30 minutos, depois escorra bem, espremendo para retirar o excesso de água. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango, tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica, misturando bem. Em uma tigela grande, junte o trigo hidratado, o frango, a hortelã e o cheiro-verde. Misture bem até formar uma massa homogênea.

Em um refratário untado com azeite, espalhe metade da massa, cubra com o requeijão cremoso e finalize com o restante da massa. Pincele azeite por cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.

Macarrão cremoso de frango desfiado

Ingredientes

500 g de macarrão penne

2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

200 g de creme de leite

200 g de requeijão cremoso

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

150 g de muçarela ralada

50 g de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango e o molho de tomate, mexendo bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o creme de leite e o requeijão, misturando até formar um molho bem cremoso. Junte o macarrão cozido ao molho e misture para incorporar todos os sabores. Transfira para um refratário, cubra com a muçarela e finalize com o parmesão. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 15 minutos, até gratinar. Sirva em seguida.

Fricassê de frango desfiado Imagem: Otavio Pires | Shutterstock

Fricassê de frango desfiado

Ingredientes

2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

e desfiado 170 g milho-verde

200 g de creme de leite

200 g de requeijão cremoso

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

200 g de muçarela ralada

100 g de batata palha para finalizar

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o milho-verde, o creme de leite e o requeijão até formar um creme homogêneo. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio, refogue a cebola e o alho até dourarem e adicione o frango desfiado. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Despeje o creme batido no liquidificador sobre o frango refogado e mexa até tudo ficar bem incorporado e cremoso. Transfira a mistura para um refratário untado com azeite, cubra com a batata palha e o muçarela e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, até o queijo derreter e gratinar. Sirva em seguida.

Arroz de forno cremoso com frango desfiado

Ingredientes

3 xícaras de chá de arroz cozido

2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

1 cenoura ralada

170 g de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de molho de tomate

200 g de requeijão cremoso

100 g de creme de leite

200 g de muçarela ralada

100 g de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango, o tomate e o molho de tomate, misture bem e cozinhe por alguns minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Em uma tigela, misture o arroz com a cenoura, o milho-verde, a ervilha e metade da muçarela. Adicione o frango refogado, o requeijão e o creme de leite, mexendo até ficar bem cremoso. Transfira a mistura para um refratário untado com azeite, cubra com o restante da muçarela e finalize com o queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, ou até gratinar e formar uma crosta dourada.