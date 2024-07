5 receitas de bolo fit para o café da manhã

Aprenda a preparar opções com poucas calorias e muito sabor

Bolo de coco integral Imagem: HelgaQ | Shutterstock)

Preparar um café da manhã nutritivo e saboroso é essencial para começar o dia com energia e bem-estar. Nesse sentido, os bolos fitness são uma excelente opção, pois combinam ingredientes saudáveis sem abrir mão do sabor. E mais: ficam prontos em poucos minutos e são ideais para harmonizar com um café ou suco. A seguir, confira como preparar algumas opções deliciosas!

Bolo de coco integral

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de açúcar de coco

3 ovos

200 ml de leite de coco

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

100 g de coco ralado

1/4 de colher de sopa de óleo de coco

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o açúcar de coco, os ovos, o leite e o óleo de coco e bata até ficar homogêneo. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o fermento químico e o coco ralado e mexa para incorporar. Junte os ingredientes secos aos líquidos e misture até obter uma massa consistente. Transfira para uma forma redonda com furo central untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Bolo de maçã com aveia e canela

Ingredientes

3 maçãs

3 ovos

2 xícaras de chá de farinha de aveia

3 colheres de sopa de óleo de coco

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Canela em pó para polvilhar

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte uma das maçãs em cubos e o restante em fatias. Reserve. Em um liquidificador, coloque os ovos, a aveia, o óleo de coco e a maçã em cubos e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e bata novamente para incorporar. Transfira para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com aveia, distribua as maçãs fatiadas sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Polvilhe com canela e sirva em seguida.

Bolo de cenoura

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de aveia

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de óleo de girassol

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

2 cenouras descascadas e raladas

descascadas e raladas Óleo de girassol para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, o óleo de girassol, o açúcar mascavo, o sal e a cenoura e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione a farinha de aveia e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e bata para incorporar. Transfira para uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com farinha de aveia e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 30 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Bolo de amendoim Imagem: PhoebeG | Shutterstock

Bolo de amendoim

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de açúcar mascavo

3 xícaras de chá de farinha de amendoim

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

250 ml de água quente

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de amendoim para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e, com um garfo, bata até formar espuma. Adicione o açúcar mascavo e o óleo de coco e mexa para incorporar. Aos poucos, coloque a farinha de amendoim, a farinha de amêndoas e a água e misture até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e mexa. Transfira para uma forma para bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amendoim e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 35 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Bolo de castanhas e nozes

Ingredientes

1/2 xícara de chá de leite

2 ovos

2 colheres de sopa de óleo de coco

1/2 xícara de chá de uva-passa

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 xícara de chá de flocos de aveia

1 xícara de chá de castanha-de-caju triturada

1 xícara de chá de castanha-do-pará triturada

1 xícara de chá de nozes trituradas

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de canela em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite, os ovos, o óleo de coco, as uvas-passas, o açúcar mascavo, os flocos de aveia, metade das castanhas e das nozes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia e polvilhe com o restante das castanhas e nozes. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 40 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.