5 receitas de bombons para o Dia dos Namorados

Surpreenda o seu amor com essas delícias de chocolate

Bombom maciço apaixonante Imagem: Reprodução Digital | EdiCase

No Dia dos Namorados, muitos casais preferem criar momentos únicos em casa, preparando uma refeição especial ou assistindo um filminho debaixo das cobertas. Afinal, o importante é aproveitar cada instante ao lado de quem amamos. E como o amor também se expressa por meio do paladar, que tal surpreender a pessoa amada com deliciosos bombons caseiros? Confira essas 5 receitas fáceis e irresistíveis!

Bombom maciço apaixonante

Ingredientes

Para a cobertura

400 g de chocolate Branco

Forminhas em formato de coração

Confeitos de açúcar a gosto para a decoração

Modo de preparo

Derreta o chocolate conforme informações na embalagem, em seguida tempere (esfrie) até chegar a 28°C. Coloque-o então nas forminhas desejadas e leve à geladeira, deixando apenas pelo tempo necessário, que é o de embaçar as forminhas. Desenforme, decore a gosto e sirva.

Bombom trufado de uvas

Ingredientes

Para a cobertura

300 g de cobertura fracionada sabor chocolate branco derretida

Para o recheio trufado de uva

300 g de chocolate branco

4 colheres de sopa de suco concentrado de uva

200 g de creme de leite

Modo de preparo

Despeje o chocolate fracionado em forminhas próprias para bombons. Em seguida, retire o excesso, batendo a lateral da forma em um refratário. Cubra com papel manteiga e leve à geladeira com a cavidade para cima. Espere as forminhas ficarem embaçadas e repita o processo, mas, desta vez, leve a forma à geladeira com a cavidade para baixo.

Em uma panela, derreta o chocolate branco e acrescente o suco concentrado. Misture bem e, aos poucos, adicione o creme de leite. Misture até obter um creme leve e brilhante. Espere esfriar e utilize como recheio das casquinhas. Cubra com o chocolate fracionado e leve à geladeira, até embaçar as forminhas. Desenforme e embale um a um.

Bombom suave de vinho branco

Ingredientes

Para a cobertura

300 g de cobertura fracionada sabor chocolate branco derretida

Para o recheio trufado de vinho branco

300 g de chocolate branco

1/2 xícara de chá de vinho branco suave

Modo de preparo

Despeje o chocolate fracionado em forminhas próprias para bombons. Em seguida, retire o excesso, batendo a lateral da forma em um refratário. Cubra com papel manteiga e leve à geladeira com a cavidade para cima. Espere as forminhas ficarem embaçadas e repita o processo, mas, desta vez, leve a forma à geladeira com a cavidade para baixo.

Em uma panela, derreta o chocolate branco e acrescente, aos poucos, o vinho. Mexa até obter um creme liso, leve e brilhante. Espere esfriar e utilize como recheio das casquinhas. Cubra com o chocolate fracionado e leve à geladeira, até embaçar as forminhas. Desenforme e embale um a um.

Bombom ao creme trufado de café (Imagem: Reprodução Digital | EdiCase)

Bombom ao creme trufado de café

Ingredientes

Para a cobertura

100 g de cobertura fracionada sabor chocolate branco derretida

200 g de cobertura fracionada sabor chocolate ao leite derretida

Para o creme trufado de café

1 colher de sopa de café solúvel

200 g de creme de leite

300 g de chocolate branco derretido

4 gotas de essência de café

Modo de preparo

Misture os chocolates em um recipiente e despeje em forminhas próprias para bombons. Em seguida, retire o excesso, batendo a lateral da forma em um refratário. Cubra com papel manteiga e leve à geladeira com a cavidade para cima. Espere as forminhas ficarem embaçadas e repita o processo, mas, desta vez, leve a forma à geladeira com a cavidade para baixo.

Em uma panela, aqueça metade do creme de leite e dissolva o café solúvel. Em um recipiente, coloque o chocolate branco e adicione essa mistura de café. Acrescente o resto do creme de leite e a essência de café e mexa até obter um creme liso, leve e brilhante. Espere esfriar e utilize como recheio das casquinhas. Cubra com o chocolate fracionado e leve à geladeira, até embaçar as forminhas. Desenforme e embale um a um.

Bombom crespinho

Ingredientes

400 g de chocolate ao leite derretido e temperado (frio)

3 colheres de sopa de uvas-passas

3 colheres de sopa de granola

1 colher de castanha-do-pará picada

1 pitada de canela em pó

Chocolate branco derretido para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes ao chocolate. Com o auxílio de duas colheres, faça os bombons em uma superfície lisa e forrada com papel-manteiga. Os bombons devem ficar em formato de cocadinhas. Decore com risquinhos de chocolate branco derretido. Sirva assim que estiverem firmes ou embale-os um a um.