5 receitas de chás gelados que ajudam a emagrecer

Veja como preparar bebidas refrescantes, saudáveis e deliciosas para o verão

Chá-verde com maçã Imagem: Ramil Gibadullin | Shutterstock

O chá gelado é uma bebida deliciosa que pode ser consumida durante o verão. Os chás são feitos a partir de folhas que são infundidas em água quente e, em seguida, resfriadas para criar uma bebida refrescante. Além do sabor agradável, têm vários benefícios, que incluem hidratação, antioxidantes, vitaminas e minerais que ajudam a melhorar a saúde e contribuem para o emagrecimento. A seguir, confira 5 receitas de chá gelado!

Chá-verde com maçã

Ingredientes

1 litro de água

2 colheres de sopa de chá-verde

1 maçã cortada em rodelas

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo, acrescente o chá-verde e a maçã, tampe e deixe abafar por 3 minutos. Coe e leve o chá à geladeira até esfriar. Depois, coloque gelo e sirva-se.

Chá branco

Ingredientes

5 colheres de sopa de folhas desidratadas de chá branco

5 folhas de manjericão

5 cravos-da-índia

Suco de 2 laranjas

1 l de água

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, desligue o fogo e coloque todos os ingredientes, exceto o suco de laranja. Tampe a panela por 5 minutos. Depois, coe a bebida e leve à geladeira até gelar. Após, adicione o suco de laranja, o gelo e sirva a seguir.

Kombucha (Imagem: zarzamora | ShutterStock)

Kombucha

Ingredientes

Suco de 1/2 limão siciliano

1 colher de sopa de açúcar mascavo

150 ml de kombucha sabor limão

1 colher de café de gengibre ralado

Hortelã e gelo a gosto

Modo de preparo

Para essa receita, não é necessário esquentar antes. Os ingredientes podem ser misturados direto em um copo e servido em seguida.

Chá Mate

Ingredientes

2 colheres de chá de folhas secas de erva-mate

Suco de 1/2 limão

Folhas de hortelã a gosto

150 ml de água fervente

Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um copo, coloque as folhas secas de erva-mate, o suco de limão e a água. Depois, leve à geladeira para gelar e acrescente gelo quando for beber. Por fim, coloque as folhas de hortelã e sirva.

Chá de salsa

Ingredientes

1 ramo de salsa picada

1 l de água

1 limão siciliano fatiado

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque a água, as fatias de limão e a salsa em uma panela, e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe abafar por 5 minutos. Coe e leve à geladeira para gelar. Sirva com gelo em seguida.